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Türkiye
AA 07.10.2026 12:04

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı

İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı.

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 192 noktada 1162 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1033 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 305 bin 382 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 640 kişi ile 84 yoklama kaçağı yakalandı, 546 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 417 fişek, 675,26 gram uyuşturucu, 118 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 2 bin 985 lira ve 8 dolar ele geçirildi.

Ekiplerce 213 umuma açık yer denetlenirken, 20 kişiye idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 236 araç ve 1733 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 363 araç ve motosiklet ile 10 sürücü hakkında işlem yapılırken, 5 araç ve bir motosiklet trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 3 milyon 176 bin 20 lira trafik cezası kesildi.

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