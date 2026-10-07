MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nda 24. Dönem başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde sürdürülen eğitim faaliyetlerinin Genel Merkezde yapıldığını ifade etti.

Siyaset ve Liderlik Okulu fikrinin 17 yıl önce Bahçeli'nin talimatıyla ortaya çıktığını anlatan Topcu, temel amacın siyaseti bilen ve bu alanda ehil gençlerin siyasete kazandırılması olduğunu dile getirdi.

Bu doğrultuda dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerde siyaset ve liderlik alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilen derslerin incelendiğini aktaran Topcu, şunları kaydetti:

"Siyasete hem gençlerin girmesi hem de bu işi bilenlerin yapmasının ortaya çıkardığı bir duygu ile Sayın Genel Başkanımız bize talimat verdi 'araştırın' diye. Bütün dünyadaki, Amerika'daki, gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde siyaset ve liderlik alanında, yüksek lisans ve doktora alanında verilen dersleri taradık. Bir ders listesi çıkardık bu ders listelerini kendilerine sunduk. Kendilerinin verdikleri karar doğrultusunda derslerimizi belirledik. Hedef, gerçekten siyaseti bilen, ehil gençlerin siyasete girmesi. Gerçek anlamda umut olsun bu gençler. O niyetle başladı aslında. Bu niyetin aslında ne kadar doğru olduğunu da gördük."

"Bu yıl kadın öğrencilerde artış var"

Okula başvuracak adaylarda 40 yaşını doldurmamış olma, üniversite mezunu olma, yüksek lisans veya doktora yapıyor olma ve yabancı dil bilme şartlarının arandığını belirten Topcu, adaylara, 4 akademisyenden oluşan jüri tarafından güncel olaylara ilişkin soruların yöneltildiği bir sınav gerçekleştirildiğini söyledi.

Değerlendirme sonucunda 40 adayın kabul edildiğini ve iki sınıf oluşturulduğunu dile getiren Topcu, bu yıl kadın öğrencilerin sayısında artış olduğunu, 15 kadın öğrencinin eğitimlere katılacağını kaydetti.

Okulda "temel hukuk", "iletişim ve medya", "propaganda ve ikna", "din ve toplum", "uluslararası ilişkiler ve küreselleşme", "finansal okuryazarlık", "genel ekonomi", "siyasi partiler", "Türk demokrasi tarihi", "diplomasi", "tarihi perspektiften sorunlar", "siyaset sosyolojisi ve liderlik", "hitabet", "Türk milliyetçiliği" ile "MHP'nin hukuk, adalet ve demokrasi alanındaki katkıları" başlıklarında eğitimlerin verildiğini aktaran Topcu, derslerin, öğrencilerin kendi alanlarında kullanabileceği temel bilgileri içeren genel nitelikte olduğunu belirtti.

Dersleri verenlerin, Türkiye'nin yetiştirdiği, akademik kariyerini tamamlamış isimler olduğunu belirten Topcu, sınıflarda yapılan tartışmaların ve her öğretim üyesinin farklı perspektiften getirdiği yorumların önemli kazanımlar sağladığına işaret etti.

Eğitim sürecinde 3 kitabın incelendiğini, sınavda her öğretim üyesinden 5 soru alındığını ve soruların yorum gerektiren açık uçlu sorulardan oluştuğunu anlatan Topcu, sonuçların ardından birinci, ikinci ve üçüncülerin belirlendiğini bildirdi.

Öğrenciler arasında dostane bir rekabet bulunduğunu, okulda bugüne kadar hiçbir öğrencinin sınıfta kalmadığını dile getiren Topcu, şunları kaydetti:

"En iyisini yapmak için de hepsinde öyle bir kültür oluşuyor ki o atmosfer aslında bütün öğrenci arkadaşlarımızı sarıyor. Herkes birbirini aşağı çekmek yerine, birbirine destek vererek yukarıya doğru itiyor. Bilgilerin paylaşılması konusunda da çok önemli iletişimlerin olduğunu gördük. Bu kurumsal kültürün aslında daha sonraki hayatlarında da kendilerine başarı olarak döndüğünü gördük. Bürokraside şu anda birçok mezunumuz, burayı bitirdikten sonra çok önemli görevler almaya başladılar ve network oluşturuyorlar."

"Bugüne kadar 820 mezun verdi"

Okulun 17 yıldır kesintisiz sürdüğünü ve MHP ile anılan kurumsal bir kimliğe dönüştüğünü belirten Topcu, okuldan bugüne kadar 820 kişinin mezun olduğunu söyledi.

Mezunların birçoğunun bürokraside önemli görevler üstlendiğini, bir bölümünün de ilçe başkanı, il başkanı ve milletvekili olduğunu aktaran Topcu, mezunlar arasında güçlü bir aidiyet ve gurur oluştuğunu dile getirdi.

Teknolojiyle birleştiğinde, bir insanın bir ülkenin kaderini belirleyebileceği bir dönemde olunduğuna işaret eden Topcu, azim ve sadakatle, ahlak ve adaletle, bilim, bilgi ve kültürle donanmış 820 mezunun uyum içinde neler yapabileceğinin düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Topcu, 17 yıl önce atılan bu tohumun böyle meyve veren bir ağaca dönüşmesinden dolayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Biz, bunun böyle olacağının ilk başta hiç farkında değildik. Şimdi yaptığımız işle MHP olarak gurur duyuyoruz. Ve bunun da kurumsal kimlik oluşturmada diğer kurumlara da örnek olmasını diliyoruz." dedi.

"Türk Yüzyılı'nı gerçekleştirmemiz lazım"

Topcu, daha önceki eğitimlerin temasının "İlk günkü Azim ve Sadakat", "Akıl, Ahlak, Adalet" ve "Bilim, Bilgi, Kültür" olduğunu anımsatarak, yeni dönemin temasının da belli olduğunu, bunun açılış töreninde duyurulacağını aktardı.

Topcu, "Genel Başkanımız bir tema belirliyorsa, bunu gelip geçici olarak değil, mutlaka bunun ortaya çıkartacağı bir alt anlamı ve derinliği olarak düşünmek gerekir" diye konuştu.

Derslerin statik olmadığını, gündeme ve "zamanın ruhu"na uygun olarak işlendiğini belirten Topcu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin de derslerde ele alındığını söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 40 yılını alıp götüren terör belasına çok sayıda şehit verildiğini hatırlatan Topcu, artık hiçbir gencin zarar görmesini istemediklerini vurguladı.

Terörsüz Türkiye ile Türkiye'nin önünün açıldığını dile getiren Topçu, "Türkiye'nin ayağına pranga olan bütün noktalardan kurtulması lazımdı. Artık bölgesel güç olma veya orta ölçekli bir güç olma Türkiye'ye yetmeyecek. Çünkü bizim değerlerimiz, inancımızın ortaya çıkardığı bu evrene bir düzen verme fikrinden dolayı Türkiye'nin artık küresel bir güç olması lazım. Lider ülke Türkiye olması lazım. Türk Yüzyılı'nı gerçekleştirmemiz lazım." dedi.

Türk Yüzyılı'nın gerçekleştirilebilmesi önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğine işaret eden Topcu, "O zaman ilk engelimiz terörün kaldırılıp Terörsüz Türkiye'nin önünün açılması ki lider ülke Türkiye ve Türk Yüzyılı'na doğru adımımızı atalım. Önemli mesafeler katettik. İnşallah bundan sonra da donanımlı yetişen siyasetçilerle bunların çok daha önemli bir ivme kazanacağını rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.