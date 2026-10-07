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Gündem
AA 07.10.2026 11:16

MEB'den COP31 öncesi 'Çocuk İklim Zirvesi' adımı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 'Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşmaları' başlatıyor.

MEB'den COP31 öncesi 'Çocuk İklim Zirvesi' adımı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, buluşmalarla çocukların iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularındaki farkındalıklarını artırmak amaçlanıyor.

Gönüllülük esasına dayalı katılımla iller özelinde ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilecek buluşmalarla, öğrencilerin yaşadıkları çevredeki iklim ve çevre sorunlarını çocuk bakış açısıyla değerlendirmesi, çözüm önerileri geliştirmesi ve görüş paylaşması hedefleniyor.

"COP31 Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşmaları" kapsamında öğrenciler, "enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması ve korunması", "biyolojik çeşitlilik", "küresel ısınma ve iklim değişikliği", "sürdürülebilir yaşam ve sorumlu tüketim", "iklim adaleti ve iklim göçü" ile "çocuk katılımı" gibi temalar üzerinde çalışacak.

İl Çocuk İklim Bildirgesi hazırlanacak

Öğrenciler, yaşadıkları illerdeki iklim ve çevre sorunlarını gözlemleyerek nedenlerini ve etkilerini değerlendirecek, uygulanabilir çözüm önerileri geliştirecek.

Tematik çalışma gruplarında geliştirilen ortak öneriler bir araya getirilerek, İl Çocuk İklim Bildirgesi hazırlanacak.

Bildirgelerde illerde öncelikli görülen iklim ve çevre sorunları, bu sorunların etkileri, çözüm önerileri ve çocukların atabileceği ilk adımlara yer verilecek.

Böylece çocukların yaşadıkları çevreye ilişkin gözlem, görüş ve çözüm önerileri bir araya getirilerek iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularında bakış açısını yansıtan ortak bir çıktı oluşturulacak.

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COP31 Milli Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği
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