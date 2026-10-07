İstanbul, Uluslararası Adalet Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden adalet bakanları, yargı mensupları ve hukuk profesörlerini buluşturacak Zirve'de, küresel adalet sorunlarına ortak çözümler aranacak.

Organizasyonda yaklaşık 600 katılımcının yer alması öngörülen Zirve'de, Gazze'de hesap verebilirlik, insan hakları, uluslararası tahkim, yapay zeka ve siber suçlar başta olmak üzere dünya genelinde adalet gündeminin önemli konuları ele alınacak.

Zirve kapsamında "Uluslararası İnsancıl Hukukun Uygulanması: Evrensel İlkeler ve Hesap Verebilirlik-Gazze Örneği", "Uluslararası Tahkim ve İstanbul", "Dönüşen Hukuk Meslekleri ve Mesleğin Geleceği", "Uluslararası Yargı ve İnsan Hakları", "Sosyal Medya ve Sorumluluk", "Enerji Dönüşümünün Hukuku ve Adil Geçiş", "Dijital Dünyada Uluslararası Adalet: Siber Suçlar, Yapay Zeka ve Küresel Normların İnşası" ve "Göç, Sorumluluk Paylaşımı ve İnsan Onuru" başlıkları altında paneller düzenlenecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açılış konuşmasını yapacağı Zirve'de adalet bakanları arasında diplomatik ve ikili görüşmeler de gerçekleşecek.

Uluslararası Adalet Zirvesi'nde 70'den fazla ülke temsil edilecek, 8 ayrı oturumda 40 konuşmacı hitap edecek. 18 ülke barosu ve 30'dan fazla uluslararası kuruluş da Zirve'de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Zirve'nin ikinci gününde programa katılarak katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

"Zirve, önemli bir platforma öncülük edecek"

Zirve'nin internet sitesinde mesajı yayımlanan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin, huzurun temel taşı, toplumların ve devletlerin yaşam kaynağı olduğunu belirtti.

Dijital tehditlerden enerji krizine, insancıl hukuk ihlallerinden gelir adaletsizliğine kadar uzanan küresel sınamaların, modern dünyanın başlıca problemleri olduğuna işaret eden Gürlek, hiçbir devletin tek başına bu problemlerin üstesinden gelmesinin beklenemeyeceğini vurguladı.

Herkesçe kabul görecek uluslararası müşterek hukuk zemininin devletler tarafından yeniden şekillendirilmesi ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre güçlü kurumlarla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:

"Adaletin evrensel gücü etrafında kenetlenmek ve uluslararası iş birliği mekanizmalarını geliştirmek hepimizin temel hedefi olmalıdır. Bu anlayışla, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde, 8–9 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceğimiz Uluslararası Adalet Zirvesi'ne sizleri davet etmekten büyük bir onur duyuyorum. Özgün fikirlerin ileri sürüleceği, insancıl hukuk, uluslararası tahkim, teknolojik dönüşüm ve göç meselelerinin ele alınacağı Zirve'nin önemli bir platforma öncülük edeceğini düşünüyorum."

"Güçlü bir irade ortaya koymamız gerekiyor"

Zirve'nin kıtaların kesiştiği, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasının da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Gürlek, şunları ifade etti:

"Asırlar boyunca Doğu ile Batı'nın, farklı medeniyetlerin ve hukuk geleneklerinin birbirine temas ettiği, fikirlerin, kültürlerin ve tecrübelerin birbirini beslediği İstanbul, sahip olduğu kadim tarihi birikimle bugün de farklı milletleri, kültürleri ve hukuk anlayışlarını bir araya getiren müstesna bir merkez olma vasfını sürdürmektedir. İnanıyoruz ki evrensel adaleti arayan dünya, yine bu topraklardan yeşerecek değerlerle yolunu aydınlatacaktır. Çünkü bu topraklar adaleti mülkün, yani devletin ve medeniyetin temeli olarak gören bir geleneğin mirasçılarıdır.

Yeryüzünün tamamında adaletin tecellisi ve hukukun hakimiyeti için güçlü bir irade, ortak sorumluluk ve dayanışma ortaya koymamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı üzere, 'Daha adil bir dünya mümkün.' Sonuç olarak adaleti, hakkaniyeti ve temel insani değerleri küresel ölçekte hakim kılmak ancak ulusların ortak iradesi ve sarsılmaz dayanışmasıyla mümkün olacaktır. Bu tarihi sorumluluğu üstlenmek ve geleceği birlikte inşa etmek üzere sizleri tarih boyunca adalete ve barışa ev sahipliği yapmış kadim şehir İstanbul'a davet ediyorum."