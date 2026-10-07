Çeşme Belediyesi'ne yönelik "rüşvet ve örgütlü suç" operasyonu: 8 gözaltı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, belediyedeki bazı imar ve ihale süreçlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.

Soruşturma süreci, 5 Ekim'de belediyeye ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine derinleştirildi. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yapılan olayla ilgili yürütülen araştırmada, evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Sağlamer hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlarından daha önce de soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Delillerin karartılma ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, bugün saat 06.30'da İzmir genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 kişi gözaltına alındı, firari şüpheliler aranıyor

Operasyonda, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl ile işletme sahipleri Yücel Güngör ve Metin Akpınar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in, başka bir soruşturma kapsamında halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı bulunan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ve emlakçı Şahin Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Belediyede aramalar sürüyor

Şüphelilerin belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerini kullanarak rüşvet ve irtikap yoluyla haksız kazanç sağladıkları, resmi belgeleri usulsüz düzenledikleri ve soruşturmaya konu delilleri yok etmeye çalıştıkları iddia ediliyor. Zanlıların ikamet, iş yeri ve belediyedeki ilgili birimlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, suç bağlantılarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle devam ettiği belirtildi.