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Gündem
TRT Haber 07.10.2026 08:15

Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 17 gözaltı

İstanbul'da, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçte müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, söz konusu suç eylemlerinde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlılardan 17'sini yakalayarak gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu ve burada çalışan Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Edil Kesik ile firma sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı diğer şüpheliler Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz, Emrah Koşunalp."

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