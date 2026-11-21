İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Fon Soruşturması” kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, Borsa İstanbul’da "yabancı yatırımcı" görünümüyle yapılan işlemlerden yurt dışına çıkarılan paralara ve son anda engellenen hisse transferlerine kadar bir dizi kritik tespit kayıtlara geçti.

MASAK raporunda yer alan bilgilere göre, söz konusu aracı kurum 2011 yılında Londra’da mukim olarak “Tera Europe” adıyla kuruldu. Şirketin yüzde 49’unun Emre Tezmen’e, yüzde 40’ının ise Oğuz Tezmen’e ait olduğu, kurumun adının 2024 yılında “Gildencrest Capital” olarak değiştirildiği bildirildi.

Kurumun Londra merkezli görünmesine karşın fiili işlerin İstanbul’dan ve Tera’nın kendi çalışanları tarafından yönetildiği belirlenirken, bağlantılı şirketlerin başına ise kâğıt üzerinde Tera’nın eski makam şoförü ve büro memurunun konulduğu tespit edildi.

9 yılda 21 milyar liralık para trafiği

Raporda, Gildencrest Capital’in Türkiye’deki banka hesaplarından dokuz yıl içinde toplam 21 milyar lira geçtiği belirtildi. Bu tutarın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım’dan, 6,3 milyar lirasının ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığı saptandı.

Borsa İstanbul’a "yabancı yatırımcı" maskesi

İşlem emirlerinin Londra’dan İsviçre’deki Century City’ye, oradan da Borsa İstanbul’a iletildiği belirtilen raporda, işlemlerin borsada "yabancı yatırımcı" olarak göründüğü ve arkasındaki gerçek isimlerin kayıtlara yansımadığı vurgulandı. Hisselerin yabancı hesap adına alınıp satılması nedeniyle elde edilen yaklaşık 7,8 milyar liralık kazancın da yurt dışındaki hesaplarda biriktiği belirlendi.

Rapora göre, paranın bir bölümü doğrudan yurt dışına çıkarıldı. Çekya ve Londra’daki hesaplara gönderilen 6,3 milyar liranın yalnızca 2,2 milyar lirası Türkiye’ye geri dönerken, 4,1 milyar lira yurt dışında kaldı. Dışarıda kalan paranın 3,4 milyar liranın Tera Yatırım’a ait olduğu tespit edildi.

Öte yandan 2026 yılının ilk aylarında yurt dışındaki hesaptan büyük ölçekli ödemeler yapıldığı ortaya çıktı. Bu kapsamda Enver Çevik’in İsviçre’deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 500 milyon lira gönderildiği, benzer tarihlerde Burhan Tunç Özkan’a da 1 milyar lira ödeme yapıldığı belirlendi.

Bahamalar’a 1,95 milyar liralık hisse aktarımı son anda durduruldu

Gildencrest Capital’in yeni bir saklama hesabı açtığı belirtilen raporda, kasım ayında 504 milyon lira değerindeki hissenin Bahamalar’daki bir banka hesabına aktarıldığı ifade edildi. 1,95 milyar lira değerindeki hissenin yurt dışına aktarımının ise MASAK tarafından son anda durdurulduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması yönünde karar aldı. Ayrıca, yurt dışına çıkarılan malvarlıklarının Türkiye’ye iadesi için adli istinabe yoluna başvurulduğu açıklandı.