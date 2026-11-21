New York Belediye Meclisi'nin Demokrat üyeleri Oswald Feliz ve Harvey Epstein tarafından hazırlanan yeni yasa tasarısı, kentteki restoranların mutfak uygulamalarında köklü bir değişikliğe gitmesini hedefliyor.

Tasarının yasalaşması halinde restoranlarda ıstakoz, yengeç ve benzeri kabukluların canlı halde haşlanması yasaklanacak. Ancak işletmeler, farklı ve daha acısız yöntemlerle hazırlanan deniz ürünlerini servis etmeye devam edebilecek.

Düzenlemeye göre ilk ihlalde işletmelere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmayacak, ancak ikinci ve sonraki her bir ihlal için 100 dolara kadar idari para cezası kesilecek.

Bilimsel araştırmalar ve etik tüketim vurgusu

Yasa tasarısına eklenen gerekçe metninde, restoranlarda sıkça tüketilen kabuklu deniz canlılarının önceden sersemletilmeden veya bayıltılmadan haşlanmasının şiddetli acıya yol açtığını gösteren son bilimsel çalışmalara atıfta bulunuldu.

Özellikle Avrupa ülkelerinde bu uygulamanın giderek daha fazla yasaklandığına dikkat çekilen metinde, New York'un bu hayvanların gereksiz yere acı çekmeden etik koşullarda tüketilmesini sağlama sorumluluğu taşıdığı ifade edildi.

Tasarıyı sunan isimlerden Oswald Feliz, bir hayvanı canlı canlı haşlamanın hayvan zulmünün en açık tanımı olduğunu söyledi. Istakozların acı hissetmediğini savunan görüşlere tepki gösteren Feliz, bu canlıların kaynar suya atıldıklarında neden çırpındıklarını ve umutsuzca kaçmaya çalıştıklarını sordu.

Alternatif yöntemler ve uluslararası örnekler

İsviçre, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, ıstakozların bilinci kapatılmadan haşlanmasını halihazırda yasaklamış durumda. İngiltere hükümeti de hayvan refahını artırma stratejisi kapsamında bilinci açık ıstakozların haşlanmasının kabul edilemez bir yöntem olduğunu belirterek yasaklama kararı almıştı.

Uzmanlar ve deniz ürünleri rehberleri, pişirme öncesinde ıstakozların 15 ila 20 dakika dondurucuda tutulmasını veya kırılmış buzun içine konularak uyku haline geçirilmesini öneriyor.

Bilinci kapanan canlıların ana sinir sisteminin kesilmesiyle çok daha hızlı ve acısız bir şekilde öldürülebileceği belirtilirken, Norveçli bilim insanları ise elektrik akımıyla bayıltma yöntemini alternatif olarak sunuyor.

Öte yandan bu girişim, New York yönetimi ile eyalet makamları arasında devam eden kaz ciğeri satış yasağı tartışmalarının ardından kentte hayvan refahı adına atılan en yeni adım olarak kayıtlara geçti.