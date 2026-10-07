Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim ömür verdikçe hizmetten el çekmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Milletvekilleri Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği için mutabakat ve uzlaşı vurgusu yaptı.

Sözlerine katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, yeni yasama yılının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yurt içindeki tüm vatandaşlara ve gurbetçi kardeşlerine selamlarını iletti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışının önemine değinen Erdoğan, "Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda, ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için yeni dönemin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

"Uzlaşı ruhunun canlı tutulmasına önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in çalışmalarında sergilediği iş birliği iradesine dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti;

İzmir bugün bir başka, çok coşkulu. Toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime, yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor, kendilerine "hoş geldiniz" diyorum. 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla başlayan yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyor; AK Parti grubuna ve Cumhur İttifakı ortaklarımıza bu yeni yasama yılında Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Aynı şekilde parlamentomuza, siyasi partilere, hiçbir ayrım yapmadan tüm milletvekillerine de başarı dileklerimi iletiyorum.

“İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar muhalefetin ne yaptığı da çok önemli” Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umarız 'mutabakat içinde rekabet' teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. https://t.co/fHPfaF3fLV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

Meclis Genel Kurulu hitabımda altını çizdiğim bir hususu bugün tekrar hatırlatmak isterim: Gazi Meclisimiz tatili, siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun, yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına, her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti, yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir.

"Muhalefetin ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir"

Her zaman söylüyorum; işleyen bir demokrasi için iktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığı da çok önemlidir. Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere, milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayız. Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, siyasi partilere yaptığı “hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret” çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine, şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli’nin siyasi partilere yaptığı ‘hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret’ çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de teşekkür ediyorum. https://t.co/pHJBDNBJmQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen, yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor, en azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla; diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklıselimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. Fakat bu iyi niyetli yaklaşımımıza karşılık görmezsek, şikayet merciimiz her zaman olduğu gibi yine engin basiret ve ferasetiyle milletimiz olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum. https://t.co/XyAKrQoAz4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

"Türkiye’nin yolunu ve ufkunu açmak için ter döküyoruz"

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım; son toplantımızdan bu yana ak kadrolar olarak milletimize karşı görevimizi yerine getirmek için hepimiz yoğun bir çaba içindeyiz. Sizler yüce Meclis’in çatısı altında, bizler Cumhurbaşkanlığında, belediye başkanlığımız il ve ilçelerinde hep beraber tam bir adanmışlık ruhuyla Türkiye’nin yolunu ve ufkunu açmak için ter döküyoruz. 10 Ağustos’ta başlayıp 1 Ekim’de biten tatil dönemini de en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ettik. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak dolaştık. Durmak yok, yola devam dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim ömür verdikçe bıkmadan, usanmadan geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz. https://t.co/HpZTJJ9baM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

Türkiye buluşmalarıyla her kesimden insanımızın sesine kulak verdik, eleştirilerini not ettik, onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık. Ak kadrolar olarak milletimize aşkla, tutkuyla, samimiyetle hizmet ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Gençler; merhum Namık Kemal ne diyor? "Usanmaz kendini insan bilenler, halka hizmetten; mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez." Yani; kendini bilen, insan bilenler halka hizmetten usanmaz, mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez. İnşallah Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz. Grubumuzdaki tüm milletvekillerimizi, yani sizleri de gerek Meclis çatısı altında, gerekse il ve ilçelerinizde gece gündüz demeden Türkiye'ye yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum.

"Meclisi'nin önünde yoğun bir çalışma takvimi bulunuyor"

Bu vesileyle, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun bir çalışma takvimi bulunuyor. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve iş birliği içinde çalışarak inşallah önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz.

Gündemle ilgili değerlendirmelerime geçmeden evvel ekonomiye dair bazı güncel verileri burada sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık ihracatımız yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283,7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa, inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyor, bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.

"TÜİK verileri de umutlarımızın artmasına vesile oldu"

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı iş gücü verileri de umutlarımızın artmasına vesile oldu. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Ağustos’ta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 7,8’e geriledi. 15-24 yaş grubu, genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle yüzde 13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Temmuz’un ardından Ağustos ayında yaşanan toparlanmayı önemsiyoruz. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun, bundan taviz vermemekte kararlıyız.

“Savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan” Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkilerini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. https://t.co/yjFOReCdrs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

Son olarak; Pazartesi günü eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım; maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre, savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının, makroekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir.

Bu parametreler ışığında, eylülde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,84, üretici fiyatları yüzde 2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73’e gerilemiş, böylece son 5 senede ilk defa yüzde 30’un altına inmiştir. Hizmet enflasyonu Mart 2020’den, kira enflasyonu ise Ekim 2022’den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Bilhassa milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz.

"Fon piyasasında gerekli adımları atıyoruz"

Elbette enflasyonda hedeflediğimiz veya arzu ettiğimiz yerde değiliz; daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden, kalan bu yolu alacak, hedeflerimize ulaşacağız. Aziz milletim, değerli yol arkadaşlarım; reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz.

"Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar bunun hesabını verecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna vaziyet ediyor, büyük kararlılık içinde gerekli adımları atıyoruz. https://t.co/KN3VLn1e2G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

Şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı, meselenin hukuki yönüne dair Anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin ki, milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar, bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra’da Yaradan’a verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz, kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. https://t.co/VTfJB8ymDE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

"Hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız"

Mesele’nin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Mesele’nin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu mesele’nin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu mesele’yi tüm boyutlarıyla inceliyor, orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız.

"Felaket tüccarları kaybedecek"

Şunu burada tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum, her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah’ın izniyle tam tersi olacak.

Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz katbekat fazlasını kazanacaktır. Türkiye’ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz, milletimiz de şüphe etmesin.

"Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak. https://t.co/GDJo209rPE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

Değerli yol arkadaşlarım, tabii bu konunun bir de idari ve siyasi boyutu bulunuyor. Bağımsız yargı kendi işini yapar. Orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Vicdan, etik ve inanç boyutu kişinin zaten kendisiyle ilgilidir. Ama mesele’nin idari ve siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Az önce söyledim, sorunun idari yönüyle ilgili kurumlarımızı, kurullarımızı görevlendirdik. Onlar da konuyu tam bir hassasiyet içinde takip ediyorlar.

"Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik"

Gelelim mesele’nin siyasi veçhesine. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancı sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik. Partimizin ve hareketimizin en merkezine, siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimiz, inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize ne dediler? İktidar yozlaştırır dediler. Bunlar da çözülecek dediler. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık.

Gençler, ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik, ne nefis muhasebesinden vazgeçtik, ne ahlaki değerlerimizi esnettik, ne de inancımızın sarsılmasına müsaade ettik. Çok sınavla karşılaştık, çok teste tabi tutulduk ama Allah’a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık.

"Siyasetin tek limanı ahlaktır" Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 yılda yozlaşmayı partimize yaklaştırmadık. Çok sınamayla karşılaştık ama bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla bertaraf ettik. Dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz. https://t.co/Ku7JF36K8j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

"Bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur"

Milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız, inşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeise kapılmasın, hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimizde kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Maşallah. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da, evvel Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar... Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkusuz olması yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ????"Baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir gruptan ne ders alırız, ne de onları muhatap alırız. Buradan siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz. Tayyip Erdoğan dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz." https://t.co/ZL1cH7jNvJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

"Buradan siyasi yancılara ekmek çıkmaz"

Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek zorundayım. Şimdi bakıyoruz, bırakın kürsüden konuşmayı milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soyguncu kurumusallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan hiç kimseye, özellikle de siyasi yancılara ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Boşuna hevesleniyorlar. Boşuna fırsatçılık yapıyorlar. Evvel Allah partimiz bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır ve bırakacaktır.

"Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla iş yapmaz"

Herhalde şunu artık anlamıştır. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Biz kalemşorlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Bir kez daha ifade ediyorum. Meseleyi büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Siyasetimiz ve onun eseri olan yönetim tarzımızın pusulası daima ahlak, hukuk ve vicdan oldu. Bugüne kadar ahlaktan, imandan ve vicdandan sapmadık. Bundan sonra da kimse bizi yolumuzdan ayıramaz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür.

Bunlar 25 yıldır bizi tanımamışlar. Biz neler gördük neler. Evvel Allah bunun da üstesinden geliriz ve geliyoruz. Bizim için bu öyle üzerine uzun uzun konuşulacak bir mesele değildir. Çözülemeyecek bir sorun hiç ama hiç değildir. Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz. Hiçbir arkadaşım karamsarlık tuzağına düşmesin. Hiçbir arkadaşımın zihnine, gönlüne şüphe, tereddüt yerleşmesin. Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa, bu parti de ona musallat olur. Bu hep böyle olmuştur. Hiç merak etmeyin, şimdi de yarın da böyle olacaktır. Bugünlere tertemiz geldik, yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz. Bu badireden, her krizden, her sınavdan güçlenerek çıktık, buradan da Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağız.

"AK Parti ailesi yeni katılımlarla büyümeye, güçlenmeye devam ediyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler en güvenli adres olarak AK Parti’yi görüyor. https://t.co/QE5IFyAg5v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

"Hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor"

Aziz kardeşlerim, kıymetli milletvekillerimiz, AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen, parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine, seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip, edepsizce hakaret etmek saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır.

"AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz"

Burada şunu da açık açık söylemek istiyorum. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz bundan 32 sene önce 1994 yılında yerelden yola çıkarak, geneli yani 783.000 kilometrekarenin tamamını kucaklamış, başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine, ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareketiz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Sorunlara pratik çözümler bulma, hızlı neticeler alma, projeler geliştirme, şehirlerimiz için vizyon ortaya koyma noktasında hiç kimse AK Parti'yle aynı kulvarda rekabet edemez. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme ve eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir, ama bizde sadece millete hizmetkarlık makamıdır, fedakarlık makamıdır, millet için gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir sorumluluk makamıdır. Biz belediyeciliği kendi cebini, eşinin, dostunun, akrabalarının cebini doldurmak için değil, bilakis milletin kesesini doldurmak, milletin hazinesini doldurmak için daha huzurlu, güvenli, estetik ve güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz. Bugün böyleydi, bugün de yarın da böyle olmaya devam edeceğiz. Hep beraber bu anlayışla çalışmaya, koşturmaya, şehirlerimizi imar ve ihya etmeye devam edeceğiz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takıyor. https://t.co/wsm4kAHJqX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2026

"İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun"

Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in Gönül Belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle yeni yasama yılının bu ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, meclis çalışmalarında sizlere başarılar temenni ediyor ve Cemil Bey'i de huzurlarınıza davet ediyorum.