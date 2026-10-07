Parçalı Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.10.2026 12:19

Fransa'da 30 bin öğrenci haftalarca yüz yüze eğitim alamayacak

Fransa'da liselerde oluşan hasar nedeniyle 30 bin öğrenci haftalarca yüz yüze eğitim alamayacak.

Fransa'da 30 bin öğrenci haftalarca yüz yüze eğitim alamayacak

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, öğrenci eylemleri kapsamında lise binalarında oluşan hasar nedeniyle 30 bin liselinin haftalarca yüz yüze eğitim yapamayacağını belirtti.

Geffray, Paris'teki Ulusal Meclis Kültürel İşler Komisyonunda lise eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eylemler sırasında 24 lisenin yandığına veya hasara uğradığına dikkati çeken Geffray, bu okulların kapılarının haftalar boyunca yeniden açılamayacağını söyledi.

Geffray, dolayısıyla 30 bin liselinin haftalarca yüz yüze eğitim yapamayacağını belirterek, bu okullarda oluşan hasarın maliyetinin onlarca milyon avro olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı kentlerine yayılarak büyümüştü.

Eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı.

Ayrıca eylemlerde aralarında lise öğrencileri, eğitim personeli ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu 1000'den fazla kişi yaralandı.

ETİKETLER
Eğitim Fransa
Sıradaki Haber
Gazze'de enkaz altında kalan 8 bin kişinin naaşının çıkarılması 8 yıl sürebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Berna Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" soruşturması
13:15
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı
13:16
Bir ömrün birikimi: İsmail Erünsal'ın 525 eserlik koleksiyonu dijitale taşındı
13:02
2026 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
12:44
Kent içi raylı sistemlerle 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi
Muğla'da sakız üretimi yeniden canlanıyor
Muğla'da sakız üretimi yeniden canlanıyor
FOTO FOKUS
Üsküdar'da vapur yalıya çarptı
Üsküdar'da vapur yalıya çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ