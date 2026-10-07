Sigorta sektörü 1 trilyon liraya yakın prim üretimiyle güvence kapasitesini büyüttü

Sigorta Haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerinden derlediği bilgilere göre, sigorta sektöründe toplam prim üretimi, bu yılın ağustos ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artarak 971,8 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemde hayat dışı sigortalarda prim üretimi yıllık bazda yüzde 25,4 artışla 815,7 milyar liraya yükseldi. Hayat dışı sigortaların sektörün toplam prim üretimindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 85,7 seviyesinden yüzde 83,9'a geriledi. Hayat sigortalarında prim üretimi de aynı dönemde yüzde 44,3 artarak 156,1 milyar liraya ulaşırken, hayat sigortalarının toplam üretimdeki payı yüzde 14,3'ten yüzde 16,1'e çıktı.

Branş bazında bakıldığında, kara araçları sorumluluk sigortaları yaklaşık 230 milyar liralık prim üretimiyle ilk sırada yer aldı. Bu branşta prim üretimi yıllık yüzde 16,9 artarken, hayat dışı sigortalar içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 30,2'den yüzde 28,2'ye geriledi.

Hastalık-sağlık sigortalarında prim üretimi yüzde 36,2 artarak 180 milyar liraya yaklaşırken, branşın hayat dışı toplam üretimindeki payı yüzde 20,3'ten yüzde 22,1'e yükseldi.

Yangın ve doğal afetler branşında ise prim üretimi yüzde 23,4 artışla 130 milyar liraya yaklaştı. Bu branşın hayat dışı toplam üretimindeki payı yüzde 16'dan yüzde 15,7'ye geriledi.

Sigorta sektörünün yaklaşık 1 trilyon liralık prim üretimiyle ulaştığı büyüklük ve sunduğu güvence kapasitesi dikkate alındığında, toplumda sigorta bilincinin artırılması amacıyla çeşitli adımlar atıldığı görülüyor.

Bu kapsamda sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla düzenlenen Sigorta Haftası, 15'inci yılında 5-11 Ekim tarihlerinde Türkiye genelinde etkinliklerle kutlanıyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerde iklim risklerinden afetlere, kentsel dayanıklılıktan mobilitenin geleceğine uzanan birçok konu ele alınacak.

Öne çıkan buluşmalardan 5. Uluslararası Sigorta Zirvesi, 8 Ekim Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek. Haftanın kapanışı ise 10 Ekim Cumartesi günü Gaziantep'te Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu ile yapılacak.

"Sigorta farkındalığını artırmak, toplumun geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesine katkıda bulunmaktır"

TSB Başkanı Ahmet Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prim üretiminin sektörün finansal gücünü ve ekonomiye katkısını gösterdiğine dikkati çekerek, "Ancak, büyümemizin toplumdaki gerçek karşılığını görmek için poliçe sayısındaki artışa ve bu poliçelerle kaç kişiye, kaç işletmeye ulaştığımıza da bakmamız gerekiyor. Her yeni poliçe, bir ailenin, bir işletmenin ya da bir çiftçinin geleceğini güvence altına alma yolunda atılan somut bir adımdır." diye konuştu.

Yaşar, bu kapsamda 2030 hedeflerine değinerek, şu bilgileri verdi:

"2030 yılında sigorta penetrasyonunu yüzde 5'e, prim üretimini 50 milyar dolara taşıma hedefimizi, sigortalı tabanını genişletme ve koruma açığını azaltma hedefimizle birlikte ele alıyoruz. Bu vizyonu hayata geçirmek için sigortayla henüz tanışmamış kesimlere ulaşmalı, ürünlerimizi daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirmeli, poliçe sayısını ve güvencenin kapsamını birlikte artırmalıyız. Çünkü 2030 hedeflerimizin asıl anlamı, daha fazla insanın ve işletmenin riskler karşısında güvenle ayakta kalabilmesidir."

Sigorta Haftası'na ilişkin görüşlerini de paylaşan Yaşar, Sigorta Haftası'nda bu yıl "Dört Element. Tek Güvence." yaklaşımıyla hayatın temelini oluşturan toprak, su, hava ve ateşe dikkat çektiklerini söyledi.

Yaşar, "Evlerimizi ve iş yerlerimizi toprağın üzerine kuruyor, suyla yaşamı ve üretimi besliyor, havanın koşullarına göre plan yapıyor, ateşin enerjisiyle değer üretiyoruz. Hayatımıza kaynak olan bu dört element, karşı karşıya olduğumuz riskleri de şekillendiriyor." diye konuştu.

Sigortanın bu risklerin daha iyi anlaşılmasına ve olası kayıplara hazırlıklı olunmasına katkı sağladığını dile getiren Yaşar, kayıp yaşanması durumunda hayatın ve üretimin devamının yanı sıra emek ve birikimlerin korunmasını da desteklediğini belirtti.

Yaşar, sigortanın bireylerin ve kurumların belirsizlikler karşısında geleceğe güvenle bakmasını sağlayan güçlü bir dayanışma mekanizması olduğunu vurgulayarak, iklim olayları, afetler ve değişen yaşam biçimlerinin riskleri doğru değerlendirmeyi ve hazırlıklı olmayı her zamankinden daha önemli hale getirdiğini kaydetti.

Risklerin şekli değişse de güvenceye duyulan ihtiyacın değişmediğini dile getiren Yaşar, "Bu nedenle sigorta farkındalığını artırmak, toplumun geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesine katkıda bulunmaktır." diye konuştu.

Yaşar, "Sigorta Haftası'nın 15'inci yılında hedefimiz, sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte güvence mesajını toplumun her kesimine ulaştırmak ve sigortanın günlük hayatımızdaki önemini somut örneklerle anlatmak. Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenecek etkinliklerin, vatandaşlarımızın kendi risklerini tanımasına ve sigortanın sunduğu korumayı daha yakından anlamasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Haftamıza katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızın Sigorta Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.