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Dünya
AA 07.10.2026 12:32

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 250'ye yükseldi

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 250’ye, yaralı sayısı 175 bin 278’e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 250'ye yükseldi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 5 kişinin cenazesinin ve 11 yaralının getirildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden 4’ünün yeni saldırılarda öldüğü vurgulanan açıklamada, birinin ise daha önce aldığı yaralara bağlı olarak yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 1467 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 161 kişinin yaralandığı bildirildi.

Aynı dönemde enkaz altından 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı aktarılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 250’ye, yaralı sayısının ise 175 bin 278’e ulaştığı kaydedildi.

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