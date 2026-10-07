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Dünya
AA 07.10.2026 13:00

2026 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2026 Nobel Kimya Ödülü, "Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" dolayısıyla Henri B. Kagan ve Kenso Soai’ye verildi.

2026 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Fransız Henri Kagan ve Japon Kenso Soai, organik sentezde asimetrik otokataliz ve doğrusal olmayan etkilerin keşfine öncülük ettikleri çalışmalardan dolayı Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi tarafından yapılan açıklamada, ödülün sahibi olan bilim insanlarının kimya alanında çığır açan bir başarıya imza attığı belirtildi.

Nobel Ödülleri kapsamında kazananlara, madalya ve diploma ile birlikte 12 milyon kron değerinde para ödülü takdim ediliyor.

Tıp ve fizik dallarındaki ödüllerin ardından açıklanan kimya ödülünün ardından, perşembe günü edebiyat, cuma günü barış ve pazartesi günü ekonomi alanındaki Nobel ödüllerinin sahipleri duyurulacak.

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