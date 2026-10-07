AileFest'i 825 bin kişi ziyaret etti

Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliğinin destekleriyle 26 Eylül'de kapılarını açan festival dün sona erdi.

"Güçlü Aile-Güçlü Nesiller-Güçlü Türkiye" yaklaşımıyla düzenlenen festivalde, 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel hazırlanan alanlarda atölye çalışmaları, sportif ve kültürel faaliyetler, deneyim alanları, geleneksel sanatlar, aile yarışmaları ve sahne gösterileri gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Aile ve Çocuk Kitap Fuarı okurlarla buluşurken, söyleşi ve imza programlarında akademisyen, yazar ve uzmanlar ziyaretçilerle bir araya geldi.

Etkinliklerde Oğuzhan Koç, Yaşar, Ekin Uzunlar, İncesaz, Kubat, Kıraç, Cengiz Özkan, Ümit Sayın, Ferda Anıl Yarkın ile Metin ve Eda Özülkü konser verdi.

Ayrıca Asuman Krause'nin sunumuyla "Aileler Yarışıyor" ve "Rafadan Tayfa" gösterileri düzenlendi.