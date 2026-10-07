Çevreyi kirleten özel sağlık kuruluşuna bu kez 501 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl mayıs ayında ilaç ve hastane atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıyıp özel bir mülkün bahçesinde yakan özel sağlık kuruluşuna 47 milyon 206 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.

Devam eden adli soruşturma kapsamında, 2025 yılında aynı sağlık kuruluşunun farklı tarihlerde 3 farklı şubesinden alınan tıbbi atıkları da benzer şekilde yakarak imha ettiği kamera ve GSM kayıtlarıyla tespit edildi.

Adli makamların yaptığı bildirim sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, şirketin 3 sağlık kuruluşuna 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca toplam 501 milyon 568 bin TL ceza uyguladı.