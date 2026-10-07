Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı ve partisinin Duma seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini iletti.