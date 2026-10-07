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Eğitim
AA 07.10.2026 15:18

Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2026-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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