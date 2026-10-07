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Türkiye
İHA 07.10.2026 20:55

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde, iki işçi servisi ile bir iş makinesinin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Kaza, Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahri Y. idaresindeki işçi servisi ile Ö.S. yönetimindeki işçi servisi, aynı yönde seyreden M.A. kontrolündeki iş makinesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle işçi servisleri şarampole savrulurken, iş makinesi ise devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, servis sürücülerinden Bahri Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Kazada yaralanan 15 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri caddede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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Kayseri Trafik Kazası
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