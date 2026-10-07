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Gündem
AA 07.10.2026 20:45

Berna Laçin gözaltına alındı

Berna Laçin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Berna Laçin gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Berna Laçin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Berna Laçin'in, verilen talimat kapsamında emniyette ifade vereceği ve 8 Ekim'de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden hakimlik karşısına çıkacağı belirtildi.

Bu arada Laçin'in Üsküdar'daki ikametinde arama yapıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Laçin'in sosyal medya hesabındaki "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma." paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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