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TRT Haber, AA 07.10.2026 20:21

Bakan Çiftçi'den DOLUNAY paylaşımı: Haramilere göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "DOLUNAY Projesi ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız" dedi.

Bakan Çiftçi'den DOLUNAY paylaşımı: Haramilere göz açtırmayacağız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, milletin helal kazancına ve alın terine göz diken "haramilere" asla göz açtırmayacaklarının altını çizdi.

Bakan Çiftçi, vatandaşların emeğini korumak, mağduriyetlerin büyümeden önüne geçmek ve suçluları en kısa sürede adalete teslim etmek için mücadelelerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerine dikkati çekti:

"DOLUNAY Projesi ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız. Bu hızlı müdahalenin etkili biçimde yürütülmesi için savcılık, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sistemi eş güdüm içinde çalışacak."

 

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Dolandırıcılık İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi Yapay Zeka MASAK Bankacılık
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