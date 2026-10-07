Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail, Gazze'de yaklaşık 1 yıl önce varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede saldırılarını sürdürüyor.

Nasır Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus kentinin batısındaki Burak Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Han Yunus Mülteci Kampı'na düzenlediği bir başka İHA saldırısında da 60 yaşındaki bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde yaralıları kurtarmaya giden bir sivil savunma görevlisi de İsrail saldırısında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, hayatını kaybeden kişinin saldırıların başlangıcından bu yana ekiplerle birlikte insani hizmetlerde görev alan bir gönüllü olduğunu açıkladı.

Han Yunus’un güneyindeki Kizan Ebu Raşvan bölgesine düzenlenen İHA saldırısında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ziyad Zuheyr Zarub’un cenazesi Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Bugünkü saldırılarda hayatını kaybeden 4 kişinin yanı sıra, geçen ay Han Yunus’un doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından yaralanan Nimr Ahmed Nimr adlı çocuk da aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çadırlar ve yerleşim alanları hedef alındı

Soykırımcı İsrail’e ait bir İHA’nın Cibaliya’daki Ebu Hüseyin Okulu çevresine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

Han Yunus’un batısında, 5. Cadde üzerindeki Emel Mahallesi’nde çadırlara açılan ateşte bir kız çocuğu yaralandı.

Kentin batısındaki Nimsavi Mezarlığı bölgesinde de yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara kurşunlar isabet etti.

Görgü tanıkları, İsrail helikopterlerinin Karara bölgesine ateş açtığını, Han Yunus’un doğu ve güney kesimlerinde de helikopterlerden ateş edildiğini aktardı.

Tanıklar, helikopter saldırısıyla eş zamanlı "Sarı Hat"ın doğusunda kalan bölgelere topçu saldırıları düzenlendiğini ifade etti.

Tanıklar, İsrail’e ait hücum botlarının Refah sahiline yaklaşarak yerinden edilenlerin çadırlarına ateş açtıktan sonra geri çekildiğini söyledi.

Refah’ın kuzey ve batısında konuşlanan İsrail tanklarından açılan ateş sonucu Refah ve Han Yunus’un Mevasi bölgelerindeki çadırlara da onlarca kurşun isabet etti.

Soykırımcı İsrail ordusu çeşitli bölgelerde yapıları havaya uçurdu

Soykırımcı İsrail ordusu, Han Yunus’un kuzeydoğusu ve doğusunda iki ayrı noktada binaları havaya uçurdu. Kentin doğusuna da yoğun ateş açıldı.

Gazze kentinin doğusunda ve Tuffah Mahallesi’nin doğu kesiminde de binalar patlayıcılarla yıkıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ın doğusunda topçu saldırıları ve silah sesleri yeniden yoğunlaşırken, İsrail ordusu kentin güneydoğusundaki binaları da patlayıcılarla yıktı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 74 bin 250 Filistinli hayatını kaybetti, 175 bin 278 kişi yaralandı.