Fenerbahçe Tarfin FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu

FİBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi. Müsabakayı 79-71'lik skorla kazanan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Çimsa ÇBK Mersin'de Leitte attığı 17 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa da tribünden takip etti.

Bakan Bak'tan Fenerbahçe Tarfin'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Tarfin'i kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin'de oynanan 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da iki Türk ekibinin mücadelesini gururla izledik. Basketbolda son Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile geçen sezon FIBA Avrupa Kupa'yı kazanan Çimsa ÇBK Mersin arasında oynanan maçı kazanarak 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonu olan Fenerbahçe Tarfin'i tebrik ediyorum. Çimsa ÇBK Mersin'i de mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.