Dünya, son aylarda gökyüzünde geçici bir misafire ev sahipliği yapıyor. Gök bilimcilerin yaptığı gözlemler, nisan ayında gezegenimizin kütle çekimine yakalanan küçük bir gök taşının geçici olarak Dünya yörüngesine girdiğini ortaya koydu.

Yaklaşık iki metre çapındaki bu doğa olayına bilimsel literatürde resmi bir terim olmamakla birlikte "mini uydu" adı veriliyor. Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi tarafından ekim ayı sonunda "2026 QQ8" olarak adlandırılan gök cisminin, aralık ayı başında Dünya'nın çekim alanından kurtularak Güneş etrafındaki yolculuğuna devam etmesi bekleniyor.

Uzay çöpü mü asteroit mi tartışması

Gök cisminin oldukça küçük ve sönük olması nedeniyle bilim insanları, bunun işlevini yitirmiş eski bir yapay uydu parçası mı yoksa doğal bir gök taşı mı olduğunu anlamak için haftalarca gözlem yapmak zorunda kaldı. Macaristan'daki Konkoly Gözlemevi'nden gök bilimci Krisztián Sárneczky tarafından ağustos ayında fark edilen cismin yörünge hesaplamaları ancak ilerleyen haftalarda netleşti.

Arizona'daki Lowell Keşif Teleskobu ve Hawaii Üniversitesi'nin Mauna Kea'daki teleskobuyla yapılan incelemelerde, güneş radyasyonunun cismin hareketi üzerindeki etkisi analiz edildi. Bu veriler ışığında 2026 QQ8'in yapay bir uzay çöpü değil, doğal bir gök taşı olduğu kesinleşti. Gök bilimciler daha önce de benzer şekilde 2006 RH120 ve yaklaşık üç yıl Dünya yörüngesinde kalan 2020 CD3 gibi doğal mini uydular tespit etmişti.

Dünya için herhangi bir tehlike bulunmuyor

Küçük Gezegen Merkezi Direktörü Matthew Payne, Dünya'nın bu tür geçici ziyaretçilere sahip olmasının aslında nadir bir durum olmadığını belirtti. Çok küçük olmaları ve hızlı hareket etmeleri nedeniyle çoğu zaman mevcut teleskopların radarından kaçan bu gök taşlarının, Dünya'ya düşük bir hızla yaklaştıklarında gezegenimizin ve Ay'ın çekim kuvvetiyle geçici bir yörüngeye girebildikleri ifade edildi.

Uzmanlar, 2026 QQ8'in Dünya'ya çarpması yönünde hiçbir endişe bulunmadığını vurguladı. Payne, gök taşının çok küçük olması nedeniyle atmosfere girse bile zararsızca parçalanacağını ve gökyüzünde parlak bir meteor görüntüsü ile hafif bir sesten başka bir etki yaratmayacağını kaydetti.

Yeni gözlemevi milyonlarca gök cismini keşfedecek

Çoğu Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından gelen ve Dünya'ya yakın yörüngelerde dolaşan bu gök cisimlerinin sayısı önümüzdeki dönemde hızla artacak. Bugüne kadar Güneş Sistemi'nde yaklaşık 1,5 milyon gök cismi tanımlanırken, Şili'de dünyanın en büyük dijital kamerasına sahip teleskobunu kullanan Vera C. Rubin Gözlemevi'nin başlattığı 10 yıllık kapsamlı uzay taraması bu tabloyu değiştirecek. Tarama tam kapasiteyle çalıştığında bilinen gök cismi sayısının 5 milyona ulaşması bekleniyor.