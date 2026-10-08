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Türkiye
AA 08.10.2026 03:10

Kağıthane'de otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ilerleyen otomobil, aynı yönde seyreden taksiye arkadan çarptı.

Kazada savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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