Kağıthane'de otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ilerleyen otomobil, aynı yönde seyreden taksiye arkadan çarptı.
Kazada savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.