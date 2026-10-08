İstanbul'da 7 katlı bina kısmen çöktü

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bir bina kısmen çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın ilk 3 katında çökme meydana gelirken, üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Binanın zemin katının bir atölye olduğu tespit edildi. Çökmenin meydana geldiği sırada atölyede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

14 yaşındaki bir çocuğun binanın enkazından sağ olarak kurtarıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği, Maltepe'de kısmen çöken binaya ilişkin açıklama yaptı.

Valilik, " saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" açıklamasını yaptı.