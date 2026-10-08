Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, DHA, AA 08.10.2026 06:35

İstanbul'da 7 katlı bina kısmen çöktü

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bir bina kısmen çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da 7 katlı bina kısmen çöktü

Binanın ilk 3 katında çökme meydana gelirken, üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Binanın zemin katının bir atölye olduğu tespit edildi. Çökmenin meydana geldiği sırada atölyede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da 7 katlı bina kısmen çöktü

14 yaşındaki bir çocuğun binanın enkazından sağ olarak kurtarıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da 7 katlı bina kısmen çöktü

İstanbul Valiliği, Maltepe'de kısmen çöken binaya ilişkin açıklama yaptı.

Valilik, " saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
İstanbul Son Dakika
Sıradaki Haber
Kağıthane'de otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:40
Bilim insanları İtalya'da kadınların olağanüstü uzun yaşadığı küçük bir köy keşfetti
07:37
Fransa'da öğrenci protestoları ülkeyi kaosa sürükledi
07:32
NASA'nın Curiosity aracı Mars'ta çarpıcı bir şafak fotoğrafı çekti
07:19
30 dolara alınan tablo açık artırmada 1,35 milyon dolara satıldı
06:49
OpenAI, Avustralya hükümetine yapay zeka tarafından hacklediğini bildiren maili yapay zeka ile yazdı
06:43
Bilim insanları tamamen yeni bir saat türü icat etti
Kolombiya’da Filistin’e destek gösterisi
Kolombiya’da Filistin’e destek gösterisi
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ