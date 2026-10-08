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Ekonomi
TRT Haber 08.10.2026 09:11

FTSE Russell, Türkiye'nin "İleri Gelişen Piyasa" statüsünü korudu

Küresel finans piyasalarında kullanılan endeksleri oluşturan, yöneten endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Türkiye’yi "İleri Gelişen Piyasa" olarak sınıflandırmayı sürdürdü. Eylül ayında ertelenen bazı endeks değişikliklerine rağmen Türkiye olası statü değişiklikleri için izleme listesine alınmadı.

FTSE Russell, Türkiye'nin "İleri Gelişen Piyasa" statüsünü korudu

FTSE Russell, 6 Ekim’de yayımladığı yıllık değerlendirmede Türkiye’nin piyasa statüsünü değiştirmedi. Türkiye, “İleri Gelişen Piyasa” konumunu korurken olası sınıflandırma değişikliklerinin takip edildiği izleme listesinde yer almadı.

Bu karar, Türkiye’nin FTSE Russell sınıflandırmasındaki mevcut konumunun korunduğunu ortaya koydu. Kurum, Türkiye için yeni bir statü değişikliği süreci başlatmadı.

Fiili dolaşım verileri için temaslar sürüyor

FTSE Russell, Eylül 2026 endeks değerlendirmesinde Türkiye’ye ilişkin bazı değişikliklerin ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Görüşmeler, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım verilerinin dayanağını oluşturan bilgilerin daha ayrıntılı hâle getirilmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirmeye odaklanıyor. Açıklama, Türkiye’nin statüsünün korunmasının yanı sıra piyasa verilerine ilişkin teknik diyaloğun da sürdüğünü gösteriyor.

Türkiye statüsünü korudu

FTSE Russell’ın izleme listesi, sınıflandırmasında olası değişiklikler değerlendirilen piyasaları kapsıyor. Türkiye’nin listede bulunmaması, bu değerlendirmede ülkenin statüsüne ilişkin olası bir değişikliğin gündeme alınmadığı anlamına geliyor.

Türkiye’nin mevcut sınıflandırmasının korunması ve izleme listesine alınmaması, uluslararası piyasa değerlendirmesi açısından olumlu bir sonuç olarak öne çıktı.

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