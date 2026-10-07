Bakan Kacır: Küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı 2 katına çıkardık

ACE BPSC 2026 konferansında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerikan iş dünyasıyla yakın etkileşimin, Türkiye-ABD ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Sayın Donald Trump’ın liderliğinde, ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimize doğru ilerlemek konusunda açık ve ortak bir siyasi irade bulunmaktadır." diye konuştu.

Dünyanın, ekonomik yapıları, siyasi ittifakları ve teknolojik öncelikleri yeniden şekillendiren çok katmanlı bir dönüşümden geçtiğini belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimde ve teknolojide stratejik özerklik, egemenliğin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Tedarik güvenliğine, pazarlara yakınlığa ve güvenilir ortaklıklara daha fazla önem veren yeni bir ticaret mimarisi şekillenmektedir. Aynı zamanda teknolojik değişimin giderek hızlanan temposu, endüstriyel rekabet gücünün ve ekonomik gücün sınırlarını yeniden çizmektedir. Yıkıcı teknolojiler geliştirme, bunları sanayi üretimine entegre etme ve küresel pazarlara sunma kabiliyeti; dünya ekonomisinin gelecek dönemini şekillendiren ülkeler ile yalnızca bu dönüşüme uyum sağlayan ülkeleri giderek daha belirgin biçimde birbirinden ayırmaktadır. Son 20 yılda oluşturduğumuz güçlü üretim altyapısı sayesinde küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkardık."

Kacır, yıllık mal ihracatının 2002 yılındaki yalnızca 36 milyar dolar seviyesinden 283 milyar dolara yükseldiğinin altını çizdi.

Güneş panellerinden ticari araçlara, çelik ve yapı malzemesinden mobilya ve tekstile kadar Türkiye'nin, Avrupa değer zincirlerinde ve daha geniş bir perspektifte hayati bir rol oynamakta olduğunu belirten Kacır, çok az ülkenin sahip olduğu çeşitlilikte sektörlere ürün tedarik ettiğini açıkladı.

Kacır, "Sanayimizdeki büyüme, oluşturduğumuz güçlü inovasyon ekosistemiyle desteklenmektedir. Bugün 1700’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi, yüksek nitelikli mühendis ve teknisyenlerin gücüyle yüksek katma değerli üretimi ileri taşıyan çözümler geliştirmektedir." dedi.

"13 binden fazla firma yarının teknolojilerini bugünden geliştiriyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "115 teknoparkta 13 binden fazla firmanın yarının teknolojilerini bugünden geliştirdiğini" dile getirdi.

2000'li yılların başında Türkiye’de yalnızca 29 bin AR-GE personeli bulunduğunu dile getiren Kacır, bugün bu sayının 311 bine ulaştığına işaret etti.

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AR-GE ve teknoloji alanında kaydettiğimiz ilerleme, somut sonuçlarını en açık şekilde hızla gelişen savunma sanayimizde göstermektedir. Türkiye bugün İHA sistemlerinde dünyada lider konumdadır. Artık kendi eğitim uçaklarımızı, helikopterlerimizi, deniz platformlarımızı, kara sistemlerimizi ve uydularımızı tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz.

Teknolojideki her büyük paradigma değişimi, bizim için benzer bir fırsat penceresi sunmaktadır. Milli ve tamamen elektrikli otomobilimiz Togg, bu vizyonun somutlaşmış halidir. Bu tür başarı hikayelerini birçok farklı alanda çoğaltmayı ve Türkiye’yi küresel yüksek teknoloji değer zincirinde çok daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz."

Kacır, bugüne kadar HIT-30 kapsamında 11 farklı başlık altında çağrıya çıktıklarını ve önemli sayıda yatırımın hayata geçirilmesini sağladıklarını vurguladı.

Kacır, "Şirketlerin üretim süreçlerini modernize etmelerini, kaynak verimliliğini artırmalarını ve ileri teknolojileri benimsemelerini desteklemek amacıyla Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Programlarımızı hayata geçirdik." diye konuştu.

Dünya Bankası'yla sanayicileri, KOBİ’leri ve yeşil teknoloji girişimlerini desteklemek amacıyla 1 milyar doların üzerinde kaynak sağladıklarını dile getiren Kacır, EBRD ile iş birliği içinde ise yeşil dönüşüm yatırımları için 5 milyar avroluk uluslararası finansmanın temin edilmesi yönünde önemli bir adım attıklarını belirtti.

Kacır, "Türkiye ekonomisinin daha güçlü üretim, daha fazla inovasyon ve daha yüksek katma değer yoluyla büyümesini sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli fonlar ve ortak yatırım mekanizmaları aracılığıyla kamu kaynaklarını harekete geçirdiklerinin altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Erken aşama risklerini azaltıyor, özel sermayeyi teşvik ediyor ve yenilikçi fikirlerin küresel ölçekte büyüyen şirketlere dönüşme yolculuğunu hızlandırıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, milyonlarca gencimizi inovasyon yolculuğuna dahil etti. Kendimize özgü garaj modelimiz sayesinde Türkiye, teknoloji girişimciliğinde altın çağını yaşamaktadır. Girişimlerimizin ölçeklenebilmesi için sağlam bir büyüme zemini sağlayacak yeni programları hayata geçiriyoruz. Turcorn olma potansiyeline sahip girişimlere uçtan uca destek sağlamak amacıyla Turcorn 100 Programı’nı başlattık."

"2030 yılına kadar veri merkezi kapasitesini 1 GW seviyesine çıkaracağız"

Kacır, Yeni Dijital Şirket platformu sayesinde girişimlerin şirket kuruluş süreçlerini tamamen çevrim içi olarak tamamlamalarının mümkün olacağını söyledi.

Yapay zeka devrimine adalet, merhamet ve sorumluluk ilkeleri temelinde, insanlığın yararına olacak şekilde yön vermeye kararlı olduklarını belirten Kacır, 2030 yılına kadar veri merkezi kapasitelerini 1 GW seviyesine çıkaracak ve yapay zeka, bulut teknolojileri ve dijital altyapı alanlarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımını harekete geçireceklerini dile getirdi.

Kacır, "Yapay Zeka Büyüme Bölgeleri, yatırımcılara, KOBİ’lere ve araştırmacılara enerji ve dijital altyapıya hazır erişim imkanı sağlayacaktır. Bugün kendi uydularını tasarlayabilen, geliştirebilen, üretebilen, test edebilen ve işletebilen ülkeler arasında yer alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, "Ay aracımızın üretim, montaj ve entegrasyon süreçleri tamamlandı ve 2027 yılının ilk aylarında fırlatmayı planlıyoruz. Türkiye ayrıca Artemis Anlaşmaları’na katılarak barışçıl ve sürdürülebilir uzay araştırmalarındaki uluslararası iş birliğini güçlendirmiştir." şeklinde konuştu.

"Sanayi alanlarımızı 160 bin hektardan 2030'a kadar 350 bin hektara çıkarmaya yönelik adımlar attık"

Özel bir uzay teknoparkı kurduklarını belirten Kacır, Somali’de Türkiye’ye kendi uzay sistemlerini fırlatma konusunda önemli bir kabiliyet kazandıracak bir uzay limanı geliştirdiklerini vurguladı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği ve geniş Serbest Ticaret Anlaşmaları ağımız, Türkiye’de yatırım yapan şirketlerin yüksek satın alma gücüne sahip bir milyardan fazla tüketiciye erişmesine imkân sağlamaktadır. Türkiye ekonomisi Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Nüfusumuz, gelişmiş ülkelerin çoğuna kıyasla 10 ila 15 yıl daha gençtir. Demiryolları, limanlar, kara yolları, enerji ağları ve yüksek kapasiteli fiber bağlantılara dayalı entegre bir altyapı ağı inşa ediyoruz.

Sanayi Alanları Master Planımız kapsamında, sanayi alanlarımızı 160 bin hektardan 2030 yılına kadar 350 bin hektara çıkarmaya yönelik adımlar attık. Doğuda Zengezur Koridoru, Türkiye’nin Güney Kafkasya üzerinden Azerbaycan’a, Orta Asya’ya ve daha geniş anlamda Orta Koridor’a bağlantısını güçlendirme potansiyeline sahiptir. Güneyde Kalkınma Yolu, Körfez’i Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına bağlayan yeni bir kuzey-güney ticaret ekseni oluşturmak üzere tasarlanmıştır."

"Türkiye ABD şirketleri açısından köklü ve güçlü bir yatırım destinasyonudur"

Kacır, Batıda ise Kuzey Marmara Demiryolu, Türkiye’nin en büyük sanayi ve lojistik bölgesinin demiryolu omurgasını güçlendirerek üretim merkezlerinin, limanların ve uluslararası demiryolu koridorlarının arasındaki bağlantıları geliştireceğini vurguladı.

Amerikalı yatırımcıları Türkiye’nin kalkınmasının bu yeni aşamasında aktif rol almaya davet ettiklerini dile getiren Kacır, "Türkiye halihazırda ABD şirketleri açısından köklü ve güçlü bir yatırım destinasyonudur." diye konuştu.

Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin daha büyük düşünmek, birlikte hareket etmek ve önümüzdeki yıllar için daha iddialı bir ekonomik ortaklık inşa etmek adına her türlü sebebi bulunmaktadır. Önemli olan, bu ortak vizyonu somut projelere, daha güçlü yatırım akışlarına, daha derin teknoloji iş birliklerine ve kalıcı ticari ortaklıklara dönüştürmektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yatırımlar ve teşviklerden sorumlu kamu otoritesi sıfatıyla kapılarımız sizlere her zaman açıktır. Bu değerli toplantının iş dünyalarımız arasında daha ileri ve daha derin iş birlikleri için yeni yollar açmasını ve ülkelerimizin karşılıklı yararına hizmet etmesini temenni ediyorum."