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Dünya
AA 07.10.2026 22:16

Suudi Arabistan: Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

Suudi Arabistan: Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

GACA tarafından yapılan açıklamada, dün ve bugün Abha Uluslararası Havalimanı ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın tesislerini hedef alan iki saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, acil durum ekipleri ile ilgili kurumların saldırıların ardından olaylara "onaylı prosedür ve planlar doğrultusunda" derhal müdahale ettiği kaydedildi.

Abha Havalimanı saldırısında 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda Fas ve Cezayir vatandaşı iki kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda ayrıca Bangladeş ve Filipinler uyruklu iki kişinin de aralarında bulunduğu 28 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif seviyeden ağır seviyeye kadar değiştiği aktarıldı.

Kral Halid Havalimanı'nda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda ise Sudan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda 5'i Suudi Arabistanlı, 2'si Mısırlı ve 1'i Pakistanlı olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif ile ağır arasında değiştiği ifade edildi.

Saldırılar sonucunda maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinin, ilgili güvenlik kurumlarıyla koordinasyon halinde hasarı değerlendirdiği ve yolcular ile çalışanların güvenliğini sağlamak, ülkedeki sivil havacılık sisteminin emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarıldı.

Riyad'a yönelik saldırıda kullanılan balistik füze fırlatma platformu imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, "Riyad'a yönelik saldırıda kullanılan balistik füze fırlatma platformunu imha ettik." ifadesini kullandı.

Maliki, fırlatma platformunun Yemen'in başkenti Sana'da, Suudi Arabistan'a yönelik saldırı hazırlığı sırasında imha edildiğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentindeki havalimanlarını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.

Suriye, Husilerin Suudi Arabistan’daki havalimanlarına yönelik saldırılarını kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin pazartesi akşamı Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı’nın tesislerine düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, "Suriye, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içindedir ve bu ülkenin güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve sivil tesislerini tehdit eden her türlü girişimin karşısındadır." ifadesi kullanıldı.

Havalimanları ve sivil tesislerin hedef alınmasının uluslararası hukuk kurallarının yanı sıra sivillerin ve sivil varlıkların korunmasına ilişkin ilkelerin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların hava ulaşımının güvenliği açısından da tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Suriye’nin devletlerin güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü saldırıyı reddeden tutumunu yinelediği kaydedildi.

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