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Gündem
DHA 07.10.2026 22:14

Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı. Filistin bayrağı ile aydınlatılan kule havadan görüntülendi.

Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazze’de yaşananları unutturmamak, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmamak insanlığın ortak sorumluluğudur.

Galata Kulesi’ne bu akşam Filistin bayrağını yansıtarak dayanışmamızı İstanbul’dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduk. Filistinli çocukların güvenle yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye olarak barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

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İstanbul Gazze Kültür ve Turizm Bakanlığı
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