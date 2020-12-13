Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, büyükler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde ilk sırada yer almak için yarıştı.

Halka aletinde performansını sergileyen milli sporcu İbrahim Çolak, 15 bin puanla Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

İşte İbrahim Çolak'a Avrupa Şampiyonluğu kazandıran 15 puanlık harika performans! pic.twitter.com/NQxBQ4aWn4 — TRT SPOR2 (@trtspor2) December 13, 2020

Avusturya'dan Vinzenz Hoeck'in 14 bin 800 puanla gümüş, Ukrayna'dan Igor Radivilov'un 14 bin 766 puanla bronz madalya aldığı alette, milli sporcu Abdelrahman Elgamal da 14 bin 433 puanla dördüncü oldu.

İYİ Kİ VARSIN İBRAHİM,



ŞAMPİYONSUN İBRAHİM!



Milli sporcumuz İbrahim Çolak, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde "altın" madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/fw01N01xeO — TRT SPOR2 (@trtspor2) December 13, 2020

Bu dalda daha önce Dünya şampiyonu olan genç sporcu, başarılarının arasına Avrupa şampiyonluğunu da ekledi.