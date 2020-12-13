Gaziantep FK'nın gollerini 44. dakikada Mirallas, 74. dakikada Muhammet Demir attı.

Medipol Başakşehir'in golünü 56. dakikada Enzo Crivelli kaydetti.

Bu galibiyetle Gaziantep FK 18 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Güray Vural'ın soldan attığı yerden topta ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mirallas'ın şutunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli kaleciyle karşı karşıya kalsa da Günay'ın müdahalesi üzerine top Chadli'nin önünde kaldı. Müsait durumdaki Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.

26. dakikada İrfan Can'ın pasında sağdan son çizgiye inen Rafael, topu altıpas üzerindeki Gulbrandsen'e gönderdi. Norveçli oyuncu bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Günay Güvenç topun ağlara gitmesine izin vermedi.

35. dakikada Demba Ba'nın pasında ceza sahası sol dışından hareketlenen İrfan Can, topu penaltı noktasına kadar sürdü ve şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak soldan dışarı çıktı.

38. dakikada Deniz'in soldan kullandığı serbest vuruşta top, Crivelli'nin kafa vuruşunda üstten dışarı gitti.

GOL - 44. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Maxim'in kendi sahasından defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Muhammet, meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Mirallas'a gönderdi. Belçikalı oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 56. dakikada Ponck'un uzun pasında Crivelli, göğsüyle iyi önüne aldığı topu penaltı noktası üzerinden düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. 1-1

GOL - 74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Olkowski'nin kale alanına sert kestiği topa bomboş kalan Muhammet Demir dokundu ve Gaziantep FK'yı yeniden öne geçirdi. 1-2

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Demba Ba, Crivelli

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık (Dk. 35 Kubilay Aktaş), Djilobodji, Tosça, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Vetrih, Kenan Özer, Muhammet Demir

Goller: Dk. 44 Mirallas, Dk. 74 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 56 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 10 Maxim (Gaziantep FK)