Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, başarısını verdiği selamla Türk askerine hediye etti.

BİR ALTIN MADALYA DAHA!



Milli sporcumuz Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 15.100 puan elde ederek Avrupa Şampiyonu oldu. pic.twitter.com/CkU0g8yJbL — TRT SPOR2 (@trtspor2) December 13, 2020

Podyumda kendisine özel hareketleri sergileyen Arıcan, jüriden 15 bin 100 puan alarak altın madalyaya uzandı.

Aynı branşta Ukraynalı atlet Petro Pakhniuk 2'nci olarak gümüş, Litvanyalı Robert Tvorogal ise 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

İşte Ferhat Arıcan'ın 15.100 puan elde ederek Avrupa Şampiyonluğu kazandığı muhteşem paralel bar performansı! pic.twitter.com/JygBZb0Nvl — TRT SPOR2 (@trtspor2) December 13, 2020

Madalya töreninde Türk Bayrağı ile foto muhabirlerine poz veren Arıcan, şampiyonluğunu asker selamı vererek askerlere hediye etti.

Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3'üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzandı.



