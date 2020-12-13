Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından tebrik paylaşımında bulundu.
"İbrahim Çolak tarih yazmaya devam ediyor. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bayrağımızı göndere çektiren İbrahim Çolak'ı tebrik ediyorum."
#TheColak tarih yazmaya devam ediyor!— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 13, 2020
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bayrağımızı göndere çektiren @Colakibrhm95’i tebrik ediyorum. pic.twitter.com/7cUXf9SLAy
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