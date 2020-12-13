Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 17:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İbrahim Eren İbrahim Çolak'ı kutladı
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcuyu kutladı.
"Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerimiz yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. TRT Spor2 kanalımızda yayınlanan şampiyonada İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Tebrikler İbrahim Çolak."
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerimiz yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. @trtspor2 kanalımızda yayınlanan şampiyonada İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalyanın sahibi oldu.— ibrahim eren (@ibrahimeren) December 13, 2020*
Tebrikler İbrahim Çolak!
pic.twitter.com/6az9yALC8j
Etiketler: Cimnastik İbrahim Eren TRT
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