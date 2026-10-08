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TRT Haber 08.10.2026 09:24

Bakan Çiftçi: 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çöken binaya ilişkin, "Enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor" dedi.

Bakan Çiftçi: 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binanın çökmesinin ardından ilgili tüm kurumların koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarını büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

İstanbul'da 7 katlı bina kısmen çöktü
İstanbul'da 7 katlı bina kısmen çöktü

Çiftçi, "Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

"2 mülkiye müfettişimiz çalışmalara başlamıştır"

Önceliklerinin, enkaz altında bulunan her vatandaşa ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşturmak olduğunu bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 mülkiye müfettişimiz çalışmalara başlamıştır. Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi
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