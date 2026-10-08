Bilim insanları İtalya'da kadınların olağanüstü uzun yaşadığı küçük bir köy keşfetti

Bilim insanları, yaklaşık 20 yıl önce aynı adada insanların olağanüstü uzun yaşadığı ve dünyanın ilk Mavi Bölgesi olarak adlandırılan coğrafi alanı belirlemişti. Araştırmacılar şimdi orijinal Mavi Bölge'nin yaklaşık 110 kilometre batısında yer alan Bolotana'da uzun ömürlülüğe sahip yeni bir alan buldu.

Kadınların 100 yaşına ulaşma ihtimali çok yüksek

Frontiers in Aging dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, bilim insanları Bolotana'da özellikle kadınların son derece uzun yaşadığına dair kanıtlar buldu.

2021 ile 2025 yılları arasındaki demografik verilere dayanan analize göre, Bolotana'da 70 yaşındaki ortalama bir kadının kalan yaşam beklentisi 20,85 yıl olarak hesaplandı.

Bu oran Bolotana'nın bağlı olduğu Nuoro ilinde 18,61, Sardinya genelinde 18,4 ve İtalya genelinde 18,06 yıl olarak kaydedildi. Bolotana'da 70 yaşındaki bir kadının 100 yaşına kadar yaşama ihtimali yüzde 13,83 olarak hesaplandı.

Bu oran Nuoro ilinde yüzde 4,33, Sardinya'da yüzde 4,43 ve İtalya genelinde yüzde 3,54 seviyesinde kaldı.

Bolotana'daki kadınların 70 yaşındaki yaşam beklentisi ve 100 yaşına ulaşma oranları, dünya çapında Hong Kong'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en uzun yaşayan kadın nüfusu

Chicago Illinois Üniversitesinden epidemiyolog ve araştırmanın ortak yazarı S. Jay Olshansky, Bolotana'nın dünyada kadınların en uzun yaşadığı veya buna çok yakın bir nüfus barındırdığını düşündüklerini söyledi.

Olshansky, bu uzun ömürlülüğün arkasındaki özellikleri belirleyip insanların bunları benimsemesine yardımcı olunması halinde, dünyanın geri kalanının da bu toplulukların değerlerinden fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, Bolotana'daki erkeklerin de uzun yaşadığını ancak kadınlar kadar olağanüstü bir tablo sergilemediğini belirtti.

Bolotana'da 70 yaşındaki bir erkeğin kalan yaşam beklentisi 16,02 yıl ile 15,48 yıl olan ulusal ortalamanın biraz üzerinde ölçüldü. Erkeklerin 70 yaşından 100 yaşına kadar hayatta kalma şansı ise yüzde 1,41 olan ulusal ortalamanın üç katından fazla artarak yüzde 4,92 olarak hesaplandı.

Tarihi kayıtlar yaşları doğruluyor

Araştırma döneminde nüfusu 2 bin 266 olan Bolotana'nın bilim insanlarının dikkatini çekmesinin temel nedeni, toplulukta 100 yaşını aşan çok sayıda kişinin bulunması oldu.

Olshansky, Bolotana'yı olağanüstü kılan unsurun, doğum ve ölüm yaşlarını kesin olarak değerlendirmelerine olanak tanıyan tarihi kayıtların varlığı olduğunu vurguladı.

Yüzyıllar öncesine dayanan belediye ve vaftiz kayıtlarının yaşları bağımsız olarak doğrulamalarına olanak tanıdığını belirten Olshansky, 100 yaşını geçen her bir kişiyi doğrulayabildiklerini ve hiçbir belirsizlik olmadığını anlattı.

Toplumsal dayanışma ve hareketli yaşam öne çıkıyor

Araştırmacılar, Bolotana kadınlarına bu kadar uzun bir yaşam sağlayan faktörlerin henüz kesin olarak bilinmediğini ve bunun demografik analizlerinin kapsamı dışında kaldığını kabul etti.

Ancak genetik altyapı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, aile desteği, toplumsal uyum ve bakıma erişim gibi çeşitli mekanizmaların bu hayatta kalma avantajına katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Kasabanın çevresinin de rol oynayabileceğine işaret eden Olshansky, sakinlerin gıdanın büyük kısmının yerel olarak yetiştirildiği sarp ve engebeli bir coğrafyada yaşadığını, sosyal izolasyonun ise nadir görüldüğünü dile getirdi.

Olshansky, insanların birbirine destek olduğu birbirine bağlı bir topluluk bulunduğunu ve ulaşımın büyük ölçüde araçla değil yürüyerek yapıldığını kaydetti.

Mavi Bölgeler şirketinin kurucusu ve araştırmanın ortak yazarı Dan Buettner, Bolotana'da olağanüstü bir durum yaşandığını artık bildiklerini söyledi.

Buettner, bir sonraki adımın bunun nedenini ve buradaki derslerin başka yerlerdeki insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasına yardımcı olup olamayacağını anlamak olduğunu belirtti.