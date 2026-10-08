Fransa'da öğrenci protestoları ülkeyi kaosa sürükledi

Eylül ayı ortasında Paris'teki bir lisede başlayan eylemler kısa sürede ulusal bir harekete dönüştü. İçişleri Bakanlığı verilerine göre salı günü ülke genelinde 250 binden fazla kişi sokaklara döküldü.

Organizatörler ise bu sayının 450 bin olduğunu savundu.

Görev süresi dolmak üzere olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için yeni bir sınav niteliği taşıyan kriz karşısında Başbakan Sebastien Lecornu, ay sonuna kadar yeni önlemler alacaklarını duyurdu.

Öğrencilerin şikayetlerini bildirmeleri için kurulan platforma kısa sürede 40 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Okulların altyapısı çökme noktasında

Öğrenciler, altyapısı çökmüş ve haşere basmış yalıtımsız binalarda eğitim görmeye tepki gösteriyor. Sendika verilerine göre okulların yarısından fazlasında personel sıkıntısı yaşanıyor.

Öğretmen eksikliği nedeniyle yüzlerce saatlik ders boş geçerken, sınıf mevcutlarının 30 kişiye kadar çıkması tepkileri artırıyor.

Öğrenciler ve veliler, hükümetin eğitime ayırdığı 1,2 milyar avroluk ek bütçenin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını savunuyor.

Öğretmen maaşları asgari ücret seviyesinde

Nüfus artışına ayak uyduramayan eğitim sisteminde öğretmen maaşlarının asgari ücret seviyesine gerilemesi, mesleğe ilgiyi azalttı.

Ile-de-France bölgesi, ülke genelinde eğitime en az harcama yapan bölge olarak öne çıkıyor. Göstericiler, acil öğretmen ve sağlık personeli alımının yanı sıra okul binalarının derhal onarılmasını talep ediyor.

Ayrıca üniversiteye yerleştirme sistemi olan Parcoursup'un şeffaf olmaması ve sabah 08.30'dan akşam 18.00'e kadar süren uzun okul saatleri de öğrencilerin tepki gösterdiği diğer konular arasında yer alıyor.

Orantısız güç kullanımı tepki çekiyor

Geçtiğimiz aydan bu yana yüzlerce okul ablukaya alınırken, protestolarda şiddet olayları da yaşandı. Polis müdahalelerinde göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanımı sonucu 200'den fazla kişi yaralandı.

Bir gencin gözünü kaybettiği ve 15 yaşındaki bir çocuğun elinin koptuğu olayların ardından Uluslararası Af Örgütü, polisin orantısız güç kullanımını kınadı.

Polis şiddetine yönelik 18 idari soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanlığı kamu malına zarar verenlere karşı tavizsiz bir politika izlendiğini ve pazar günü 24 okulun kundaklandığını açıkladı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, olaylar sırasında 5 binden fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Toplumsal ayaklanma endişesi

Eylemcilerin büyük çoğunluğu 18 yaşın altında olsa da veliler, öğretmenler ve aktivistlerin de desteğiyle büyüyen protestolar, hükümet için ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor.

Fransız makamları, gençlerin başlattığı bu isyanın Macron yönetimine karşı biriken 10 yıllık öfkeyle birleşerek daha geniş çaplı bir toplumsal ayaklanmaya dönüşmesinden çekiniyor.