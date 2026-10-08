30 dolara alınan tablo açık artırmada 1,35 milyon dolara satıldı

Temmuz ayında düzenlenen satışta karanlık bir köşede bulunan natürmort eser, müzayede evi Freeman's tarafından satışa sunuldu.

Uzmanlar, yaklaşık 75 yıldır kamuoyunun önüne çıkmayan eserin, Gertrude Abercrombie'nin "Alderman Merriam'ın Kabukları" adlı tablosu olduğunu doğruladı.

1951 yılında tamamlanan ve on deniz kabuğunun resmedildiği tablo, Amerikan sanatının Bohem Kraliçesi olarak anılan Abercrombie'nin altı kişisel sergisinde yer almış ve o dönem 50 ila 150 dolar arasında fiyatlandırılmıştı.

Tablo doktor masrafları için verilmişti

Sanatçı eseri hiç satmadı ve tıbbi hizmetler karşılığında Michigan'ın Kalamazoo kentindeki bir doktora hediye etti. Tablo, doktorun ölümünün ardından miras yoluyla el değiştirdi ve son olarak Temmuz ayındaki satışta ortaya çıktı.

Müzayedeci tarafından plak ve orta yüzyıl mobilya avcısı olarak tanımlanan kimliği belirsiz alıcı, tabloyu garaja giden bir koridorun karanlık bir köşesinde buldu.

Siyah arka planda zar zor seçilen imzayı fark eden alıcı, 30 dolar ödeyerek tabloyu satın aldı.

Restorasyonun ardından rekor fiyata satıldı

Aile tatilinin rotasını değiştirerek Milwaukee Sanat Müzesi'ndeki Abercrombie sergisini ziyaret eden alıcı, buradaki bir katalogda tablonun 1952 yılına ait bir gazete kupüründeki fotoğrafını gördü.

Eseri müzayede evine götüren alıcının bulduğu tablo, sanat tarihi profesörü Susan Weininger tarafından orijinal çerçevesinde ve hakiki bir Abercrombie eseri olarak onaylandı.

Sanat restoratörü Julian Baumgartner tarafından temizlenen tablonun, yüzeyindeki kir ve matlaşmış vernik dışında mükemmel durumda olduğu belirtildi.

Freeman's tarafından 150 bin ila 250 bin dolar arasında değer biçilen tablo, beklentileri aşarak 1,35 milyon dolara satıldı. Bu rakam, Abercrombie'nin eserleri için yeni bir açık artırma rekoru oldu. Sanatçının "Merhamet İçin Mesaj" adlı bir başka tablosu 2025 yılında Sotheby's tarafından 1,02 milyon dolara satılmıştı.

Sürrealist eserleri ve caz salonlarıyla tanınıyordu

1977 yılında hayatını kaybeden sanatçı Abercrombie, rüya gibi kompozisyonlarıyla tanınıyordu. Şikago'daki evinde Dizzy Gillespie ve Charlie Parker gibi caz yıldızlarının sahne aldığı salon toplantılarına ev sahipliği yapıyordu.

Eserlerinde sıkça kullandığı deniz kabukları, baykuşlar ve kediler gibi motiflerin, sanatçının kendi deneyimlerini ve kimliğini sembolize ettiği biliniyor.

Müzayede evinin listelemesinde, deniz kabuklarının sanatçı için bir dostluk tılsımı görevi gördüğü ve genellikle en yakınlarına hediye edildiği ifade edildi. F

Freeman's Başkan Yardımcısı Zachary Wirsum, tablonun yeniden keşfedilmesini muhteşem bir olay olarak nitelendirdi.