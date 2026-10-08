CNN: İstanbul Havalimanı Londra'yı tahtından indirdi, gökyüzüne hükmediyor

CNN'den Maureen O'Hare'in kaleme aldığı yazıda, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılık sektöründeki önlenemez yükselişi ele alındı.

Yazıda, İstanbul'un tarihi İpek Yolu'ndan bu yana daima kilit bir ticaret merkezi olduğuna dikkat çekilirken, 21'inci yüzyılda havalimanının gökyüzüne hükmettiği ifade edildi.

Küresel seyahat veri sağlayıcısı OAG'nin hazırladığı Megahubs 2026 Endeksi'ne göre İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı oldu.

Sıralamada Amsterdam Schiphol üçüncü, Kuala Lumpur dördüncü ve Chicago O'Hare beşinci sırada yer aldı.

Manhattan'dan daha büyük bir alan

O'Hare yazısında, 2018 yılında açılan 12 milyar dolarlık havalimanının hızlı ve etkileyici bir ivme yakaladığını belirtti.

Tek çatı altındaki 1,4 milyon metrekarelik terminalin dünyanın en büyüğü olduğu, 76,5 milyon metrekarelik toplam alanın ise Manhattan'dan daha büyük olduğu vurgulandı.

Her yıl 84 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanının uzun vadeli hedefinin, kapasiteyi yılda 200 milyon yolcuya çıkarmak olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gelecek yıllarda rakipsiz kalacak

Yazıda görüşlerine yer verilen OAG baş analisti John Grant, İstanbul Havalimanı'nın bir numaralı konuma ulaştığını ve sahip olduğu pist kapasitesi, Türk Hava Yolları'nın başarısı ile Orta Asya gibi gelişmekte olan pazarlara yakınlığı sayesinde gelecek yıllarda rakipsiz olacağını söyledi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ise elde edilen bu başarının küresel bir havacılık merkezi olarak inşa ettikleri konumu yansıttığını belirterek, halihazırda dünya çapında yaklaşık 350 noktaya hizmet verdiklerini ve daha da büyüyeceklerini ifade etti.

Eş zamanlı üç pist operasyonu

Haberde, havalimanının geçtiğimiz ay dördüncü ana pistini açtığı, nihai hedefin ise altısı ana, üçü yedek olmak üzere toplam dokuz pist olduğu aktarıldı.

Grant, İstanbul'un dünyada eş zamanlı üç pist operasyonu için lisanslı tek havalimanı olduğunu, bunun da operasyonel esnekliği ve dakikliği artırdığını vurguladı.

Yazıda ayrıca, uçuşların yüzde 80'ini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın başarıdaki kilit rolüne dikkat çekildi.

130 ülkeye uçarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren şirketin, 500'ü aşkın uçaktan oluşan genç filosunun maliyet ve bilet fiyatları konusunda rekabet avantajı sağladığı belirtildi.

Avrupa'daki rakiplerin kapasite sorunları

Maureen O'Hare, İstanbul Havalimanı'nın büyüme kapasitesine sahip olduğunu, ancak bölgedeki rakiplerin çeşitli kısıtlamalarla karşılaştığını yazdı.

Londra Heathrow'un üçüncü pist planının çevresel etkiler nedeniyle İngiltere'de tartışma yarattığı, Amsterdam Schiphol'ün ise yıllık uçuş sınırıyla mücadele ettiği hatırlatıldı.

Cranfield Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Viktoriia Myroniuk, İstanbul Havalimanı'nın 7/24 çalışabilme avantajına sahip olduğunu ve Türk Hava Yolları'nın aktarmalı yolculara sunduğu ücretsiz konaklama programının sürdürülebilir turizm açısından önemli bir cazibe yarattığını söyledi.

Analist Grant, Avrupa havalimanları kapasite sınırlarına ulaşırken İstanbul'un 2027 yılında da mevcut lider konumunu korumasının beklendiğini sözlerine ekledi.