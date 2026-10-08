Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 08.10.2026 06:40

Bilim insanları tamamen yeni bir saat türü icat etti

Bilim insanları, zamanı ışık-çekirdek etkileşimlerini izleyerek ölçen ve atomik saatlerin hassasiyetini geride bırakabilecek ilk çalışan nükleer saatleri geliştirdi. Bu çığır açan buluşun, karanlık madde ve evrenin temel sorularının anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bilim insanları tamamen yeni bir saat türü icat etti

Yetmiş yılı aşkın süredir elektronların enerji durumları arasındaki geçişlerini takip ederek zamanı ölçen atomik saatler kullanılıyor.

Bu saatler, GPS teknolojisi ile zamanın uzayın farklı bölgelerinde farklı davrandığını kanıtlayan deneyler gibi önemli gelişmelere olanak tanıdı.

Yeni geliştirilen nükleer saatler ise ışığın atom çekirdeği ile nasıl etkileştiğini izleyerek çalışıyor.

Atom çekirdekleri, atomlardan yaklaşık 100 bin kat daha küçük olduğu için dış elektrik alanlarından çok daha az etkileniyor.

Bu durum, atomik saatlerin operasyonunu olumsuz etkileyebilen dış faktörlerin dezavantajlarını ortadan kaldırarak nükleer saatleri daha güvenilir kılıyor.

Karanlık maddenin izi sürülebilir

Geliştirilen bu yeni saatler, evrenin büyük kısmını oluşturan gizemli ve görünmez madde olan karanlık maddenin varlığını tespit etmek için kullanılabilir.

Araştırmacılar, bu teknolojinin evrenin fiziksel kurallarına dair temel soruların yanıtlanmasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

Çalışmanın temeli, 2003 yılında atom çekirdeklerinin saat yapımında son derece doğru bir yöntem olabileceğini öne süren ve geçişlerini takip etmeyi kolaylaştıran düşük enerji durumunda olması nedeniyle toryum-229 elementinin kullanılabileceğini öneren bir teklife dayanıyor.

Çözülmesi gereken zorluklar

Her ne kadar zamanı tutmayı başarsalar da nükleer saatler henüz en iyi atomik saatler kadar kararlı değil.

Ancak araştırmacılar, çok daha güçlü lazerlerin kullanılması gibi ileride yapılacak çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelinebileceğini ifade ediyor.

Söz konusu araştırma, Nature dergisinde yayımlanan iki ayrı makaleyle duyuruldu.

ETİKETLER
Enerji Elektrik Araştırma
Sıradaki Haber
Google Haritalar'da canlı akaryakıt fiyatları dönemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:40
Bilim insanları İtalya'da kadınların olağanüstü uzun yaşadığı küçük bir köy keşfetti
07:37
Fransa'da öğrenci protestoları ülkeyi kaosa sürükledi
07:32
NASA'nın Curiosity aracı Mars'ta çarpıcı bir şafak fotoğrafı çekti
07:19
30 dolara alınan tablo açık artırmada 1,35 milyon dolara satıldı
06:49
OpenAI, Avustralya hükümetine yapay zeka tarafından hacklediğini bildiren maili yapay zeka ile yazdı
06:39
Google Haritalar'da canlı akaryakıt fiyatları dönemi başladı
Kolombiya’da Filistin’e destek gösterisi
Kolombiya’da Filistin’e destek gösterisi
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ