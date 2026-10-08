Google Haritalar'da canlı akaryakıt fiyatları dönemi başladı

Hükümetin Fuel Finder veri tabanından faydalanan sürücüler, Google Haritalar ve Waze üzerinden etraflarındaki akaryakıt istasyonlarının anlık fiyatlarını ilk kez görebilecek.

Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Departmanı (DESNZ), bu uygulamanın araç sahibi hanelere yılda ortalama 40 sterlin tasarruf sağlayacağını tahmin ediyor.

Enerji Tüketicileri Bakanı Polly Billington, geçim kriziyle mücadelenin öncelikli sorumlulukları olduğunu belirterek, en ucuz akaryakıta erişimin kolaylaşmasının sürücüler için ezber bozacak bir gelişme olduğunu ifade etti.

Rekor seviyedeki fiyatlar ve denetimler

Söz konusu duyuru, dizel fiyatlarının çarşamba günü rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde geldi.

İngiltere'de şubat ayından bu yana akaryakıt istasyonlarının fiyat değişikliklerini 30 dakika içinde bildirmesi zorunlu tutuluyor; aksi takdirde para cezası uygulanıyor.

Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) kurallara uyulmadığında müdahale ederken, istasyonların yüzde 99'u sisteme tam katılım sağlıyor.

Küresel tedarik sıkıntıları fiyatları artırıyor

Şubat ayında Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarının sekteye uğraması ve küresel çapta yaşanan arz sıkıntıları akaryakıt fiyatlarında keskin artışlara yol açtı.

Özellikle dizel fiyatları, rafinerilerin bu bölgeden sevkiyat yapmakta zorlanması nedeniyle en çok etkilenen kalemler arasında yer aldı.

Öte yandan, bu ayın ilerleyen günlerinde sunulacak bütçe öncesinde Maliye Bakanı John Healey'nin, ocak ayından itibaren litre başına 3 penilik artış getirmesi beklenen akaryakıt vergisi indiriminin kısmi olarak geri alınmasını ertelemeyi değerlendirdiği bildirildi.