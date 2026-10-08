Rusya ile Fransa arasında nükleer füze testi gerilimi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brittany açıklarında gerçekleştirilen denizaltı tabanlı balistik füze testinin ardından yaptığı açıklamada, testin doğrudan Rusya'yı hedef aldığını belirtmese de gönderilen mesajın alınması gereken yere yüksek ve net bir şekilde iletildiğini ifade etti.

Söz konusu füze denemesi, Ukrayna'daki savaş ve Avrupa topraklarında artan hibrit saldırılar nedeniyle Moskova ile Batı arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

Kremlin'den çıkmaz sokak eleştirisi

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Fransa'nın hamlesine tepki göstererek, Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanındaki kimliğini Rusya Federasyonu ile çatışma temeli üzerine inşa ettiğini söyledi.

Peskov, bu yaklaşımın çıkmaz bir yol olduğunu ve tarihin gösterdiği üzere bunun iyi bir sonuca yol açmayacağını belirtti.

Öte yandan, başkent Kiev'de gece saatlerinde düzenlenen yoğun Rus füze ve insansız hava aracı saldırılarında iki kişi hayatını kaybetti. Bölge sakinleri patlama seslerinin ardından metro istasyonlarına sığındı.