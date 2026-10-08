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Dünya
AA 08.10.2026 06:19

Berlin’de polis, Filistin’e destek gösterisine sert müdahale etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin’e destek gösterisine polis sert müdahalede bulundu.

Berlin’de polis, Filistin’e destek gösterisine sert müdahale etti

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etmek için Oranien Meydanı’nda toplanan 1000'in üzerinde kişi, daha sonra Hermann Meydanı'na doğru yürüdü.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde “Varlığına saygı göster ya da direnişle karşılaşmayı bekle”, “Bir soykırım, bir başkasını haklı çıkarmaz”, “Filistinlilerin tek suçu, var olmaktır”, “7 Ekim siyonizmin maskesi düştü ve dünya onun zulümlerine tanık oldu”, "İntifada" ve “Çalınmış topraklarda barışa hayır” yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Almanya’nın İsrail’e verdiği desteğin de protesto edildiği gösteride, "İsrail çocukları yakıyor, Almanya arkasında duruyor", "Filistin işgal altında", "Filistin’e özgürlük", “Filistin'in özgür olacağını göreceksiniz”, "Gazze", "Savaş suçlusu İsrail" ve "Filistin özgür olana kadar Filistin’e özgürlük" sloganları attı.

Skalitzer Caddesi üzerinde bir süre gösteriyi durduran polis, daha sonra yürüyüşün devam etmesine izin verdi.

Polis, Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında gösteriye sert müdahalede bulundu ve çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Burada yürüyüşün ilerlemesine izin vermeyen polis, “kamu güvenliğinin ciddi ölçüde tehlikeye girdiğini” savunarak, gösteriyi sonlandırdı.

Göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, alandan ayrılmayan göstericilerin bir bölümünü gözaltına aldı.

Polis, Gazze’de İsrail tarafından öldürülen çocukların fotoğraflarına el koydu

Filistinli dernekler yürüyüş öncesinde Zimmer ve Friedrich caddelerinin kesiştiği meydanda bir gösteri düzenledi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail’in 3 yıldan bu yana Gazze’de soykırım işlediği vurgulandı.

Polis, burada Gazze’de İsrail tarafından öldürülen çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiye müdahale ederek, fotoğraflara el koydu.

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