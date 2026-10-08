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Dünya
DHA 08.10.2026 00:16

Buzullar erime tehlikesiyle karşı karşıya

Yeni Zelanda'da yakın gelecekte daha şiddetli sıcak hava dalgaları ve buzul erimeleriyle karşılaşabileceği bildirildi.

Buzullar erime tehlikesiyle karşı karşıya
[Fotograf: AA]

Yeni Zelanda'da yayımlanan kapsamlı bir iklim raporu, sera gazı seviyelerinin rekor düzeye ulaşmasıyla ülkenin yakın gelecekte daha sık ve şiddetli sıcak hava dalgaları ile felaket boyutunda buzul erimeleriyle karşılaşabileceğini gösterdi.

Bugün paylaşılan ‘Atmosferimiz ve İklimimiz 2026’ raporu, Yeni Zelanda'nın çevre, yerli türler ve toplumlar üzerinde geniş kapsamlı etkileri olacak artan iklim baskılarıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, Yeni Zelanda'nın yıllık ortalama sıcaklığı 1909'da tutulan kayıtların başlangıcından itibaren 1,36 derece artarken, kayıtlardaki en sıcak 10 yılın 7'si son on yılda gerçekleşti.

İklimin ısınmasıyla ülkedeki yaklaşık 3 bin buzulun hacminin hızla küçüldüğü ve 1997 yılında 56 kilometreküp olan buzul hacminin, 2023 itibarıyla 30 kilometreküpe gerilediği aktarıldı.

Artan ısının; yükselen sıcaklıklara, ısınan okyanuslara, deniz seviyelerinin yükselmesine, değişen yağış rejimlerine ve daha yoğun aşırı hava olaylarına yol açtığı ifade edildi.

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