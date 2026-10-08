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Dünya
BBC 08.10.2026 06:25

Yapay zeka çip dalgası Samsung'un karını rekor seviyeye taşıdı

Yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan bellek çiplerine yönelik talebin artmasıyla birlikte Samsung Electronics, üç aylık karının geçen yıla göre dokuz kat artmasını bekliyor.

Yapay zeka çip dalgası Samsung'un karını rekor seviyeye taşıdı

Teknoloji devi, Eylül sonu itibarıyla sona eren üç aylık dönemde faiz ve vergi öncesi kârının 107,4 trilyon wona (80 milyar dolar) yükselmesini bekliyor. Bu rakam, şirketin üst üste dördüncü çeyrekte de rekor kazanç elde ettiğini gösteriyor.

Samsung, Nvidia gibi yapay zeka şirketleri için hayati önem taşıyan çipleri üreten yerel rakibi SK Hynix ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli Micron ile birlikte dünyanın en büyük bellek çipi üreticileri arasında yer alıyor.

Galaxy Fold ve S26 akıllı telefonlarını üreten Samsung, Ağustos ayında piyasaya sürülen son katlanabilir cihazlarından da destek almayı bekliyor.

Şirketin üçüncü çeyreğe ait tam bilançosu Ekim ayı sonunda açıklanacak.

Çip kıtlığı satışları artırıyor

Güney Kore'nin büyük şirketleri, daha ayrıntılı raporlar öncesinde yatırımcıları bilgilendirmek için kazanç önizlemeleri yayımlıyor.

Yapay zeka geliştirme çalışmalarına güç veren bilgisayar çiplerine yönelik küresel alanda yoğun bir talep bulunuyor ve bu durum, söz konusu teknolojiyle bağlantılı üreticilerin kazançları ile hisselerini yukarı taşıyor.

Son yıllarda artan talep, küresel çapta yarı iletken kıtlığına yol açtı ve bu durum Samsung gibi firmaların satışlarını artırdı. Şirketin borsa değeri bu yılın başlarında 1 trilyon doları (yaklaşık 757 milyar sterlin) aştı.

Küresel yatırımlar hız kesmiyor

Sektöre yapılan yatırımlar artış gösterdi. Google, Amazon ve Meta dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devleri, bu yıl yapay zeka projelerine 650 milyar dolardan fazla kaynak aktaracağını taahhüt etti.

Güney Kore, Haziran ayında Samsung ve SK Hynix öncülüğünde, ülkenin önümüzdeki yıllardaki çip üretim kapasitesini artırmak amacıyla en az 880 milyar dolarlık proje planını duyurmuştu.

Yapay zeka talebi artarken Japonya, Çin ve Tayvan'daki rakip Asya firmaları da çip fabrikalarına yoğun yatırım yapıyor.

Artan talebin tetiklediği çip kıtlığı, Samsung dahil olmak üzere firmaları fiyat artışına yönlendiriyor ve akıllı telefon ile bilgisayar gibi ürünlerin fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

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Çin Dolar Faiz Tayvan Yapay Zeka
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