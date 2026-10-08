Kanada'nın eyaleti Kanada'dan ayrılmak için referanduma gidiyor

Eyaletin bağımsızlığını savunanlar, zengin petrol ve doğal gaz rezervleri sayesinde ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabileceklerini ve Ottawa'ya aktarılan vergi gelirlerinin içeride kalmasıyla büyük bir refah artışı yaşanacağını öngörüyor.

Bölgedeki bağımsızlık destekçileri, eyaletin sahip olduğu insan kaynağı, kurumlar ve altyapı ile diğer eyaletlerden ayrıştığını savunuyor.

Ayrılıkçı grupların hesaplamalarına göre, federal vergilerin ödenmemesi ve yeni devlet giderlerinin düşülmesi durumunda her yıl milyarlarca dolarlık bütçe fazlası elde edilebilir ve bu sayede bireysel vergiler düşürülebilir.

Buna karşın eyalet yönetimi ve ekonomistler, ayrılığın çok ağır bir maliyet getireceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Hükûmet tarafından hazırlatılan raporlar, geçiş sürecinin yüz milyarlarca dolara mal olabileceğini, ayrıca eyaletin ulusal borçtan pay alması durumunda büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kalacağını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, Brexit sürecini örnek göstererek uzun sürecek bir belirsizliğin yatırımları ve ticareti olumsuz etkileyeceğini, hanehalkı gelirlerinin düşeceğini ve on binlerce kişilik istihdam kaybı yaşanabileceğini belirtiyor.

Başbakan Mark Carney de bu sürecin eyalet ekonomisine ciddi bir darbe vurabileceği yönünde uyarıda bulunuyor.

19 Ekim'de sandık başına gidecek olan Albertalılar, Kanada'da kalıp kalmamayı ve gelecekte bağlayıcı bir bağımsızlık referandumu yapılıp yapılmayacağını oylayacak.