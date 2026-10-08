Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 08.10.2026 06:29

Kanada'nın eyaleti Kanada'dan ayrılmak için referanduma gidiyor

Kanada'nın petrol zengini eyaleti Alberta'da, ekim ayında yapılacak referandum öncesinde bağımsızlığın eyalet ekonomisine olası etkileri büyük bir tartışma yaratıyor.

Kanada'nın eyaleti Kanada'dan ayrılmak için referanduma gidiyor

Eyaletin bağımsızlığını savunanlar, zengin petrol ve doğal gaz rezervleri sayesinde ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabileceklerini ve Ottawa'ya aktarılan vergi gelirlerinin içeride kalmasıyla büyük bir refah artışı yaşanacağını öngörüyor.

Bölgedeki bağımsızlık destekçileri, eyaletin sahip olduğu insan kaynağı, kurumlar ve altyapı ile diğer eyaletlerden ayrıştığını savunuyor.

Ayrılıkçı grupların hesaplamalarına göre, federal vergilerin ödenmemesi ve yeni devlet giderlerinin düşülmesi durumunda her yıl milyarlarca dolarlık bütçe fazlası elde edilebilir ve bu sayede bireysel vergiler düşürülebilir.

Buna karşın eyalet yönetimi ve ekonomistler, ayrılığın çok ağır bir maliyet getireceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Hükûmet tarafından hazırlatılan raporlar, geçiş sürecinin yüz milyarlarca dolara mal olabileceğini, ayrıca eyaletin ulusal borçtan pay alması durumunda büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kalacağını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, Brexit sürecini örnek göstererek uzun sürecek bir belirsizliğin yatırımları ve ticareti olumsuz etkileyeceğini, hanehalkı gelirlerinin düşeceğini ve on binlerce kişilik istihdam kaybı yaşanabileceğini belirtiyor.

Başbakan Mark Carney de bu sürecin eyalet ekonomisine ciddi bir darbe vurabileceği yönünde uyarıda bulunuyor.

19 Ekim'de sandık başına gidecek olan Albertalılar, Kanada'da kalıp kalmamayı ve gelecekte bağlayıcı bir bağımsızlık referandumu yapılıp yapılmayacağını oylayacak.

ETİKETLER
Brexit İngiltere Kanada
Sıradaki Haber
Yapay zeka çip dalgası Samsung'un karını rekor seviyeye taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:40
Bilim insanları İtalya'da kadınların olağanüstü uzun yaşadığı küçük bir köy keşfetti
07:37
Fransa'da öğrenci protestoları ülkeyi kaosa sürükledi
07:32
NASA'nın Curiosity aracı Mars'ta çarpıcı bir şafak fotoğrafı çekti
07:19
30 dolara alınan tablo açık artırmada 1,35 milyon dolara satıldı
06:49
OpenAI, Avustralya hükümetine yapay zeka tarafından hacklediğini bildiren maili yapay zeka ile yazdı
06:43
Bilim insanları tamamen yeni bir saat türü icat etti
Kolombiya’da Filistin’e destek gösterisi
Kolombiya’da Filistin’e destek gösterisi
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ