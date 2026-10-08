NASA'nın Curiosity aracı Mars'ta çarpıcı bir şafak fotoğrafı çekti

Curiosity, 2012 yılında Mars ekvatoru yakınlarındaki Gale Krateri'ne indi ve 2014 yılından bu yana krater tabanından yükselen beş kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'na tırmanıyor.

Altı tekerlekli keşif aracının Mastcam kamerası tarafından çekilen fotoğraf, uzaktaki rüzgarın şekillendirdiği uçurumların yer aldığı bir manzaranın üzerinde güneşin doğmasından yaklaşık bir saat sonra kaydedildi.

Uzaktaki kayalık zirveler farklı görünüyor

Curiosity projesinde görevli NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan gezegen bilimci Ashwin Vasavada, uzaktaki parlak ve sarp zirvelerin, aracın şimdiye kadar geçtiği tüm katmanlardan görünüm olarak oldukça farklı bir kaya tabakası olduğunu belirtti.

NASA, yakınlardaki volkanik faaliyetler sonucu kraterin içine rüzgarla taşınan tortuların yerleştiğine inanıyor.

Vasavada, bu tortuların kayaya dönüşmesinin ardından rüzgarın binlerce yıl boyunca kaya tabakasını yardang adı verilen sırtlar halinde oyduğunu ifade etti.

Vasavada'ya göre yardang tabakası büyük olasılıkla dağın geri kalanıyla aynı zamanlarda, yaklaşık üç milyar yıl önce oluştu. Bu tabaka, Sharp Dağı'nın kuzeybatı uzantıları boyunca yaklaşık 16 kilometre uzanıyor.

Ancak katmanların daha sonra eklenmiş gibi göründüğünü söyleyen Vasavada, bunun jeologların uyumsuzluk olarak adlandırdığı, yeni katmanlar üste birikmeden önce eski katmanların aşındığı bir zaman boşluğunun üzerinde yer aldığını kaydetti.

Keşif aracı dağa tırmanışını sürdürüyor

NASA, dağa doğru kademeli olarak tırmanan aracın yaklaşık bir kilometre yüksekliğe ulaştığını ve bunun Mars'ta bugüne kadar çıkılan en yüksek seviye olduğunu duyurdu.

Sharp Dağı, her biri gezegenin jeolojik geçmişinin bir dönemini kaydeden katmanlardan oluşuyor. Bilim insanları bu katmanları inceleyerek, Mars'ın bugünkü soğuk ve ıssız halinden çok daha ıslak ve sıcak olduğu bir dönemde bu bölgeyi kaplayan göller ve akarsular gibi su kütleleri hakkında daha fazla bilgi edindi.

Vasavada, NASA'nın Curiosity'nin 2027 veya 2028 yıllarında yardang tabakasına ulaşmasını ve o dönemde oradaki jeolojiyi incelemek için aletlerini kullanmasını planladığını aktardı.

Mars'ın jeolojisini ve iklimini inceleyen Curiosity, gezegenin bir zamanlar mikrobiyal yaşama ev sahipliği yapmaya elverişli koşullar taşıyıp taşımadığını araştırıyor. Curiosity, NASA'nın Mars'ta faaliyet gösteren iki keşif aracından biri olarak biliniyor. Perseverance keşif aracı ise şu anda kuzey yarımküredeki Jezero Krateri'nin kenarlarında dolaşıyor.

Arizona'daki manzaraları anımsatıyor

Curiosity'nin yeni Mars şafağı fotoğrafı oldukça dünya dışı bir görünüme sahip.

Vasavada, bu sahnenin kendisine Arizona'daki Monument Vadisi'nde yapılan bir yolculuğu hatırlatan bir vahşiliğe sahip olduğunu ve gökyüzünün altındaki sessizliği ile sonsuz açık alanı neredeyse hissedebildiklerini ifade etti.

Vasavada, bu durumun ne kadar tanıdık gelse de gökyüzünün turuncu ve gün doğumunun mavi tonlarında olduğunu belirterek, manzaranın Dünya'ya benzediğini ancak kesinlikle Mars olduğunu söyledi.