Milli boksör Hatice Akbaş 3. Avrupa Oyunları'nda yarı finale adını yazdırdı

Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları’nda 54 kiloda ülkemizi temsil eden millli boksör Hatice Akbaş, çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi'yi yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Madalyayı garantileyen milli sporcu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na da kota kazanmış oldu.

Paris 2024’e Bir Kota da Hatice Akbaş’tan



Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları’nda boks kadınlar 54 kiloda ülkemizi temsil eden milli boksörümüz Hatice Akbaş yarı finale yükselerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı



Tebrikler Hatice @haticeakbass1… pic.twitter.com/5ORaIVFudc