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Spor
TRT Haber 28.06.2023 20:36

Milli boksör Hatice Akbaş 3. Avrupa Oyunları'nda yarı finale adını yazdırdı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlarda Hatice Akbaş, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli boksör Hatice Akbaş 3. Avrupa Oyunları'nda yarı finale adını yazdırdı

Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları’nda 54 kiloda ülkemizi temsil eden millli boksör Hatice Akbaş, çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi'yi yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Madalyayı garantileyen milli sporcu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na da kota kazanmış oldu.


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