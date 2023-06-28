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Spor
AA 28.06.2023 20:20

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 2024 Paris vizesi aldı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 2024 Paris vizesi aldı

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında çeyrek finaller devam ediyor.

Olimpiyat ikincisi, Avrupa ve dünya şampiyonu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda çeyrek finalde ev sahibi Polonya'dan Natalia Rok'la karşılaştı. Rakibini rahat bir şekilde yenen milli boksör, adını yarı finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, hem madalya almayı garantiledi hem de 2024 Paris'in biletini elde etti.

Erkeklerde çeyrek final müsabakalarında 63,5 kiloda Bilge Kağan Kanlı Fransa'dan Sofiane Oumiha'ya, 92 kiloda ise Berat Acar İtalya'dan Aziz Abbes'e yenilerek elendi.


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