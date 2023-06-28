Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 2024 Paris vizesi aldı

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında çeyrek finaller devam ediyor.
Olimpiyat ikincisi, Avrupa ve dünya şampiyonu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda çeyrek finalde ev sahibi Polonya'dan Natalia Rok'la karşılaştı. Rakibini rahat bir şekilde yenen milli boksör, adını yarı finale yazdırdı.
Buse Naz Çakıroğlu, hem madalya almayı garantiledi hem de 2024 Paris'in biletini elde etti.
Erkeklerde çeyrek final müsabakalarında 63,5 kiloda Bilge Kağan Kanlı Fransa'dan Sofiane Oumiha'ya, 92 kiloda ise Berat Acar İtalya'dan Aziz Abbes'e yenilerek elendi.
Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’e Adını Yazdırdı— TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) June 28, 2023
Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları’nda boks kadınlar 50 kiloda ülkemizi temsil eden Olimpiyat ikincisi milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu yarı finale yükselerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı
Tebrikler… pic.twitter.com/ngvHjHGzdq