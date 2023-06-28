Çok Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.06.2023 19:54

Türkiye Avrupa Oyunları'nda tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı

Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nın bitimine 4 gün kala oyunlar tarihindeki kendi madalya rekorunu kırdı.

Türkiye Avrupa Oyunları'nda tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı

Polonya'da 21 Haziran'da başlayan oyunlarda dün 6 altın, 7 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 25 madalyaya ulaşan Türkiye, bugün 5 madalyayı daha garantiledi.

Okçulukta makaralı yayda Hazal Burun bronz madalya kazanırken, boksta yarı finale yükselen Busenaz Sürmeneli, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Buse Naz Çakıroğlu'nun madalya alması kesinleşti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda 29 madalya alan Türkiye, Belarus'taki 2019 Avrupa Oyunları'nda ise 15 madalya almıştı.

Türkiye, oyunların bitimine 4 gün kala ve birçok madalya müsabakası henüz tamamlanmadan, madalya sayısını 30'a yükseltmeyi garantiledi ve kendi rekorunu kırdı.

ETİKETLER
Milli Sporcular Polonya
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Kulübü teknik direktör İsmail Kartal anlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:26
Fed'den para politikasında daha fazla sıkılaşma sinyali
20:18
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması açıldı
20:11
Bakan Yerlikaya: Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok
19:39
Altun: Menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır
19:56
İki bina arasına sıkışan kurbanlığı itfaiye kurtardı
19:34
Cevdet Yılmaz: Kaybedecek olanlar provokasyonlara seyirci kalanlardır
Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı
Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı
FOTO FOKUS
Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Protestolar büyüyor
Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Protestolar büyüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ